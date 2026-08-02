Liga Premier: estos serían los rivales de Saltillo Soccer en la campaña 2026-2027

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    Liga Premier: estos serían los rivales de Saltillo Soccer en la campaña 2026-2027
    La Liga Premier iniciará actividades los días 28, 29 y 30 de agosto. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Con 18 posibles rivales confirmados de manera preliminar, Los Coyotes comienza a visualizar el camino que deberá recorrer en busca de la liguilla y el ascenso durante la campaña

El regreso del futbol profesional al Estadio Olímpico está cada vez más cerca. A menos de un mes del arranque de la temporada 2026-2027, Saltillo Soccer FC ya tendría definidos a los equipos con los que compartirá competencia en la llamada Premier A, de acuerdo con información surgida durante la Asamblea de la Liga Premier.

Según reportó el periodista Gerardo Arancivia, la estructura de la categoría sufrirá modificaciones para la próxima campaña y quedaría dividida en tres sectores: Primera Premier, integrada por los clubes con derecho a ascenso a la Liga de Expansión; Premier A, donde participará el conjunto saltillense; y Premier B.

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Aunque la información aún está pendiente de confirmación oficial por parte de la Liga Premier, diversas fuentes especializadas han replicado la lista de los 19 clubes que formarían parte de la Premier A para la temporada 2026-2027.

Entre los equipos que compartirían grupo con los Coyotes aparecen FC Santiago, Club Calor, Real Apodaca FC, Reynosa, La Tribu de Ciudad Juárez, Acámbaro FC, Cañoneros FC, Artesanos Metepec FC, Dragones de Oaxaca, Guerreros del Pacífico y Deportivo Delfines Coatzacoalcos, entre otros.

La relación también incluye a ACF Zapotlanejo, Guerreros de Autlán, Mineros de Fresnillo FC, Real Refineros CDS, Club de Ciervos FC, Halcones Negros Texcoco FC y Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Para Saltillo Soccer, el nuevo torneo representa una oportunidad de volver a colocarse entre los equipos protagonistas de la categoría. La institución trabaja desde hace semanas en la conformación de su plantel y en la preparación rumbo a una campaña en la que buscará asegurar un lugar en la liguilla y mantenerse en la pelea por el ascenso deportivo.

La Liga Premier tiene programado el inicio de la temporada para los días 28, 29 y 30 de agosto, fechas en las que comenzará oficialmente la actividad del ciclo 2026-2027 en distintas plazas del país.

Mientras se espera la publicación definitiva de los calendarios y la confirmación de los grupos, la afición saltillense ya empieza a conocer el panorama que enfrentará el equipo dirigido para esta nueva etapa. Con rivales de distintas regiones de México y una competencia que promete ser exigente, los Coyotes se preparan para volver a la cancha con el objetivo de pelear por los primeros lugares y devolver la emoción del futbol profesional a la capital coahuilense.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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