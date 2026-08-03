Marruecos atribuye la afluencia migratoria a Ceuta a las redes sociales y la trata de personas

Las autoridades marroquíes han atribuido la reciente oleada migratoria, que provocó la llegada de unas 60.000 personas al enclave español de Ceuta, a las redes sociales y a la trata de personas.

El aumento de casos de la semana pasada no se debió a “circunstancias espontáneas o factores circunstanciales”, sino a una “explotación maliciosa del espacio digital y a la actividad de las redes de trata de personas”, declaró el domingo el Ministerio del Interior marroquí en lo que fue su primer comunicado sobre la crisis, según RTVE.

Las autoridades de Rabat afirmaron que se había difundido información errónea en internet en relación con una reciente sentencia del Tribunal Supremo español, que determinó que el gobierno no podía acelerar las deportaciones inmediatas de los migrantes que llegan por mar, a diferencia de aquellos que escalan las vallas fronterizas o entran por tierra.

“Las malas interpretaciones reforzaron entre algunos de los que deseaban emigrar la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato”, añadieron las autoridades.

El gobierno de Rabat afirmó haber desplegado un “enfoque proactivo e integral” ante la crisis fronteriza y aseguró ser un “socio fiable y responsable” en la lucha contra la migración ilegal y la trata de personas.

La acusación de Marruecos sobre la desinformación en internet refleja la del gobierno español.

«De nuestras conversaciones con las autoridades marroquíes se desprende que las mafias de la trata de personas interpretaron de forma interesada una sentencia del Tribunal Supremo», declaró el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Afirmó que la idea de que los migrantes que llegaban por mar no podían ser deportados “se extendió como la pólvora a través de las redes de las organizaciones de trata de personas”.

Sánchez fue objeto de duras críticas por parte de sus opositores después de que en abril se informara de que el gobierno español había respaldado los planes para otorgar estatus legal a 500.000 inmigrantes indocumentados.

El plazo de solicitud estuvo abierto entre el 16 de abril y el 30 de junio, y se supo que 1,17 millones de ciudadanos indocumentados habían solicitado regularizar su situación.

Desde entonces, se han concedido permisos de trabajo temporales a unos 609.000 inmigrantes y, de ellos, alrededor de 160.000 han conseguido un empleo formal.

Las autoridades madrileñas revelaron que el 81% de los migrantes que solicitaron regularización de su situación migratoria son menores de 45 años y que el 57% eran hombres.

Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha español Vox, ha pedido desde entonces que se procese a Sánchez a raíz del caos en la frontera.

“Lo ocurrido en Ceuta ha sido una invasión y un acto de guerra promovido por Marruecos y permitido por Sánchez, que es incapaz de responder porque está sometido a Marruecos”, afirmó en X.

Abascal expuso una serie de políticas que deseaba ver implementadas, entre ellas la deportación de inmigrantes ilegales a Marruecos, “la militarización permanente de la frontera” y el “cierre del paso fronterizo”.

Pidió que Sánchez fuera llevado “al banquillo de los acusados ahora mismo”.

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular de España, culpó a las políticas migratorias del gobierno de Madrid.«A nadie le sorprende que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de la noche a la mañana», escribió el jueves.

«Vienen con la expectativa de que Pedro Sánchez, más pronto que tarde, les dé la ciudadanía española. No solo no estamos deteniendo la avalancha, sino que estamos transmitiendo el mensaje de que quienes lleguen pronto podrán convertirse en españoles.»

“El responsable de lo que está ocurriendo en Ceuta es el Presidente del Gobierno. Un motivo más para destituirlo cuanto antes.”

El presidente Trump comparó las escenas en Ceuta con una “invasión de un país”, mientras que el vicepresidente JD Vance dijo: “Gracias a Dios que el presidente fue elegido y la frontera de nuestro país ya no se ve así”.

“Estas imágenes procedentes de España son un triste recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de izquierda radical que han posibilitado la invasión de Occidente.”

Mientras tanto, Italia ha suspendido su participación en el acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación entre 29 países de la UE, con España durante un mes.

La mayoría de los 60.000 migrantes que entraron en Ceuta ya se han marchado.