Los barrios: donde nació el corazón de Saltillo

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    Los barrios: donde nació el corazón de Saltillo
    Los barrios de la ciudad fueron históricamente espacios de convivencia, identidad y solidaridad entre vecinos. GENERADA POR IA

Los barrios de Saltillo fueron históricamente espacios de convivencia, identidad y solidaridad entre vecinos

Hubo un tiempo en que bastaba salir a la banqueta para encontrarse con los vecinos. Las puertas permanecían abiertas, los niños jugaban en la calle hasta el anochecer y la tienda de la esquina era mucho más que un negocio: era el lugar donde circulaban noticias, favores y amistades. Así crecieron los barrios de Saltillo, no sólo como conjuntos de viviendas, sino como verdaderas comunidades.

El barrio ha sido, desde hace siglos, la célula básica de las ciudades mexicanas. Desde los antiguos calpullis hasta los barrios novohispanos, la vida se organizó alrededor de espacios compartidos donde la cercanía favorecía la confianza, la solidaridad y la cooperación. La ciudad no era únicamente un lugar para habitar, sino una red de relaciones humanas.

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En Coahuila, el clima y la disponibilidad de agua marcaron el origen de los asentamientos. Saltillo nació alrededor del manantial del Ojo de Agua y, conforme fue creciendo, surgieron barrios que dieron identidad a la ciudad. El Águila de Oro se convirtió en símbolo de la tradición textil y del sarape; Los Panteones conservaron la memoria de generaciones de saltillenses; Bellavista y Landín crecieron entre huertas, talleres y familias trabajadoras; Topochico destacó por su intensa vida comunitaria; La Guayulera nació al impulso del desarrollo industrial y de las familias obreras que encontraron allí un lugar para construir su patrimonio, mientras que El Mirador acompañó la expansión de la ciudad hacia las lomas. Todos eran distintos, pero compartían una misma esencia: sus habitantes se conocían, convivían y cuidaban el lugar donde vivían.

La fortaleza de aquellos barrios nunca dependió del tamaño de las viviendas ni de grandes inversiones públicas. Dependía de las personas. Los vecinos cuidaban las casas cuando alguien se ausentaba, organizaban las fiestas patronales, compartían alimentos en momentos difíciles y encontraban en la calle, la plaza, el mercado o la iglesia espacios para convivir. El barrio era una extensión del hogar.

La industrialización transformó esta realidad. El crecimiento económico convirtió a Saltillo en uno de los principales polos manufactureros del país y la ciudad comenzó a expandirse aceleradamente. Miles de familias encontraron oportunidades de empleo y acceso a una vivienda, pero también aparecieron fraccionamientos cada vez más alejados de los centros de trabajo, del comercio tradicional y de los espacios públicos. Construimos más casas, pero dejamos de construir barrios.

Hoy existen colonias donde las viviendas están separadas apenas por un muro, pero los vecinos apenas se conocen. Los largos traslados, la dependencia del automóvil, la desaparición del comercio de proximidad y una ciudad diseñada para circular más que para permanecer, han reducido las oportunidades de convivir. Saltillo creció físicamente, pero el tejido social no siempre creció al mismo ritmo.

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Recuperar el espíritu del barrio no significa regresar al pasado. Significa diseñar una ciudad donde caminar vuelva a ser posible, donde existan parques con sombra, comercios de proximidad, centros comunitarios y espacios públicos que inviten al encuentro. Frente al calor extremo, las inundaciones, el envejecimiento de la población o la inseguridad, son los vecinos quienes primero ayudan, organizan y protegen a su comunidad.

Saltillo aún conserva barrios donde esa identidad permanece viva. Son parte de su patrimonio histórico, pero también una lección para el futuro. Porque una ciudad puede construirse con concreto, calles e infraestructura, pero una comunidad sólo puede construirse entre las personas. Allí, en la vida cotidiana de los barrios, sigue latiendo el verdadero corazón de Saltillo.

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Griselda Salas

Griselda Salas Alemán es arquitecta, urbanista, ambientalista, investigadora, catedrática y servidora pública. Especialista en desarrollo urbano sostenible, política ambiental, ordenamiento territorial e inundaciones. Ha impulsado proyectos sobre cambio climático, calidad del aire, infraestructura verde, movilidad, gestión del agua y resiliencia urbana.

Cuenta con experiencia en el diseño y adaptación de espacios públicos para poblaciones envejecidas, promoviendo ciudades accesibles, seguras e incluyentes para las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Es Presidenta de la Asociación Mexicana de Urbanistas de Coahuila A. C. (AMU Coahuila) para el periodo 2025–2028. Su trabajo

ha sido reconocido en el ámbito local y nacional.

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