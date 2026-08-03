Trump comparte artículo que critica a Sheinbaum por rechazar ingreso de fuerzas de EU contra cárteles

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    Trump comparte artículo que critica a Sheinbaum por rechazar ingreso de fuerzas de EU contra cárteles
    Donald Trump republicó en Truth Social un artículo de Bill O’Reilly que cuestiona la estrategia de Claudia Sheinbaum frente al combate al narcotráfico. EFE

Donald Trump difundió un artículo de Bill O’Reilly que cuestiona a Claudia Sheinbaum por no permitir el ingreso de fuerzas de EU a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red social Truth Social un artículo del comentarista conservador Bill O’Reilly en el que se critica a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por no permitir el ingreso de fuerzas estadounidenses para combatir a los cárteles del narcotráfico.

La publicación corresponde al artículo titulado “El problema de México”, difundido en el portal de O’Reilly el 11 de marzo de 2026 y republicado por Trump durante la mañana del 2 de agosto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/donald-trump-revocara-licencias-de-camioneros-con-permiso-de-conducir-en-estados-unidos-GG22534277

EL ARTÍCULO CRITICA LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO MEXICANO

En el texto, Bill O’Reilly sostiene que el gobierno mexicano ha enfrentado durante décadas problemas de corrupción y cuestiona la postura de la administración de Claudia Sheinbaum frente a la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

“México no es amigo de Estados Unidos. Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional. Esto no es una opinión, es un hecho”, señala el comentarista.

Más adelante, agrega que la mandataria mexicana enfrenta presiones por parte del gobierno estadounidense para permitir una mayor participación de recursos de ese país en el combate a los cárteles.

“La actual presidenta de México, la socialista Claudia Sheinbaum, está bajo una fuerte presión del gobierno de Trump para que permita que los recursos estadounidenses ayuden a erradicar los increíblemente violentos cárteles de la droga. La Sra. Sheinbaum ha iniciado algunos arrestos, pero no permite la entrada de las autoridades estadounidenses a su país, a pesar de que podría hacerlo fácilmente”, escribió.

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O’REILLY RECHAZA LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO MEXICANO

En el mismo artículo, O’Reilly cuestiona la postura del gobierno mexicano respecto a las causas de la violencia vinculada al narcotráfico.

“En cambio, culpa a los adictos estadounidenses y al contrabando de armas por el problema de México, un argumento absurdo. Los cárteles han asesinado a más de un millón de personas en la década de 1990”, sostiene el comentarista.

También reconoce que el consumo de drogas en Estados Unidos forma parte del problema, aunque insiste en responsabilizar al gobierno mexicano por la situación.

“Es cierto que los estadounidenses que compran narcóticos ilegales son parte del problema. Sin duda. Son individuos egoístas que propician los asesinatos. Malos estadounidenses. Pero el principal problema es la propia Sheinbaum”, escribió.

Al finalizar el texto, dirige un mensaje a la presidenta de México.

“Deje de poner excusas, señora” y “Tenga valor, señora presidenta. Haga lo correcto. Por una vez”, concluye el artículo compartido por Trump.

TRUMP RESPONDE A ENCUESTAS SOBRE SU APROBACIÓN

Este 3 de agosto, Donald Trump realizó una nueva publicación en Truth Social después de que diversos medios informaran sobre los resultados de encuestas que ubican su nivel de aprobación entre 32 y 34 por ciento.

De acuerdo con la información difundida, una encuesta de CNN registró 34 por ciento de aprobación; un estudio de AP-NORC, 33 por ciento; y una medición de la Universidad de Quinnipiac, 32 por ciento.

DONALD TRUMP RECHAZA LOS RESULTADOS DE LOS SONDEOS

En respuesta, Trump afirmó que las encuestas difundidas por diversos medios no reflejan el respaldo real hacia su administración.

“Mis cifras REALES en las encuestas, no las inventadas por los medios de comunicación de noticias falsas, son las mejores que jamás hayan sido”, escribió.

En la misma publicación aseguró que los resultados de su gobierno respaldan esa afirmación.

“¿Y cómo no iban a serlo con las mayores reducciones de impuestos y cifras de empleo de la historia, la mayor inversión extranjera en Estados Unidos en la historia mundial, una frontera totalmente segura, una victoria gigantesca en Venezuela, la desnuclearización de Irán, un respeto y éxito sin precedentes en todo el mundo, y mucho más?”, señaló.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-busca-que-el-congreso-de-eu-imponga-aranceles-a-iran-OF22507238

Asimismo, descalificó las mediciones publicadas por distintos medios y lanzó un mensaje dirigido a sus simpatizantes.

“No crean en las cifras falsas de las encuestas de la izquierda radical. Son corruptos y deshonestos, igual que los demócratas que destruyen el país. ¡VOTEN POR LOS REPUBLICANOS PARA LA GRANDEZA DE ESTADOS UNIDOS! ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT”, escribió.

Las publicaciones de Trump ocurrieron en un contexto de debate sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y tras la difusión de nuevos sondeos sobre la aprobación del mandatario estadounidense.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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