Reconoce PRI Coahuila a jóvenes por trayectoria y compromiso

El PRI Coahuila y la Red de Jóvenes por México reconocieron el trabajo, talento y compromiso de jóvenes que han destacado por su trayectoria y participación en distintos ámbitos de la vida pública. Durante la entrega de los Galardones RED Coahuila 2026, el dirigente estatal del partido, Carlos Robles Loustaunau, afirmó que la formación de las nuevas generaciones debe acompañarse de oportunidades para participar y asumir responsabilidades.

“El futuro se prepara, pero el presente se trabaja”, expresó al señalar que una de las responsabilidades de los partidos políticos es abrir espacios para que las nuevas generaciones se preparen, participen y demuestren de qué son capaces. Robles Loustaunau puso como ejemplo la trayectoria del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien, dijo, desde temprana edad mostró vocación de servicio y construyó su carrera política de manera gradual, al asumir distintas responsabilidades. “Los grandes cargos no se construyen de la noche a la mañana”, señaló. Agregó que detrás de cada responsabilidad asumida por Jiménez Salinas hubo un elemento indispensable: resultados. El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, destacó el trabajo del Gobernador y sostuvo que la unidad política en la entidad permite generar oportunidades para las nuevas generaciones. “Tenemos las mejores oportunidades en el PRI gracias a la unidad que hoy lleva nuestro gobernador Manolo Jiménez; siéntanse orgullosos de tener al mejor gobernador de todo México, Manolo Jiménez Salinas”, expuso. LLAMAN A LOS JÓVENES A ASUMIR LIDERAZGOS Iván Terashima Zamora, presidente estatal de la Red de Jóvenes por México, convocó a los asistentes a ejercer liderazgo desde sus respectivos ámbitos y afrontar los retos con disciplina y responsabilidad. “El verdadero liderazgo se construye con carácter. Con disciplina. Con trabajo. Con lealtad. Con resultados. Pero, sobre todo, se construye en la adversidad”, afirmó.

Terashima Zamora llamó a formar una generación capaz de aprender de las derrotas, mantener la humildad ante los triunfos, reconocer los errores y levantarse ante las dificultades. Al recibir el reconocimiento en representación de las y los galardonados, Yarelli Michelle García Alcántar destacó que cada distinción representa historias de esfuerzo y sacrificio. También llamó a las nuevas generaciones a dejar de ser espectadoras e involucrarse en las tareas de sus comunidades. Señaló que la juventud priista enfrenta el reto de fortalecer al partido mediante nuevas ideas, preparación, cercanía y vocación de servicio, además de asumir con responsabilidad los espacios desde los cuales pueda contribuir a generar resultados. Por su parte, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado, recordó sus primeros años de participación dentro del priismo coahuilense, cuando, dijo, realizó diversas tareas dentro de la organización.

“Saber que cuando uno quiere a su estado no hay tarea mínima para seguir defendiendo el proyecto de gobierno que ha mantenido a Coahuila fuerte y unido como el que en este momento tiene Manolo Jiménez”, subrayó. Al encuentro acudieron Olivia Martínez Leyva, secretaria general del Comité Directivo Estatal; Iván Terashima Zamora, presidente estatal de la Red de Jóvenes por México; Eduardo Medrano Aguirre, presidente del Comité Municipal del PRI en Saltillo, y César Iván Moreno Aguirre, delegado político del CDE del PRI en Saltillo. También estuvieron presentes Jesús Javier Sáenz González, jefe de Despacho de Presidencia del CDE del PRI; presidentes de los Comités Municipales de la Red de Jóvenes por México de los 38 municipios, integrantes del equipo estatal de la organización y líderes universitarios. El evento transcurrió entre música, porras, fotografías y muestras de entusiasmo de los asistentes, quienes acompañaron la entrega de reconocimientos. LOS GALARDONADOS Durante la ceremonia fueron reconocidos: ⦿ Ximena Villarreal y Regina Cordero, Mérito Legislativo, La Fórmula más joven. ⦿ Andrés Alvarado Farías, Galardón Jesús Reyes Heroles. ⦿ Yarelli Michelle García Alcántar, Galardón al Trabajo para promover la inclusión. ⦿ Jesús Andrés García Sotomayor, Galardón Luis Donaldo Colosio. ⦿ Nicolette Oceguera Anda, Galardón Beatriz Paredes Rangel. ⦿ Salvador José Cano, Galardón Belisario Domínguez Palencia. ⦿ Franco González Treviño, Mérito Militante. ⦿ Raúl Jesús Madrazo de la Peña, Mérito Gubernamental. ⦿ Johana Alejandra Rodríguez, Mérito Gigantes. ⦿ Karla Goretti Romo Alonso, Galardón a la Mujer Joven Priista. ⦿ Antonio Errisurris Salinas, Mérito al Líder Juvenil Priista. ⦿ Romeo Sandoval Méndez, Mérito Artístico. ⦿ Jakzir Guzmán Rivas, Mérito de Innovación. ⦿ Melissa Valeria Reyes Álvarez, Mérito Deportivo. ⦿ Jesús Gerardo Ibarra, Galardón Nazario Ortiz Garza.

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