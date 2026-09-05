Vicente Fox se reúne con Alito Moreno y la cúpula del PRI 26 años después de derrotarlo

Veintiséis años después de convertirse en el candidato que puso fin a 71 años de gobiernos del PRI, Vicente Fox volvió a encontrarse con la dirigencia del partido que derrotó en las elecciones presidenciales de 2000. Esta vez, el encuentro estuvo marcado por las coincidencias políticas y la discusión sobre el futuro de México. El expresidente acudió este viernes a la sede nacional del PRI, donde sostuvo una reunión con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas; los coordinadores parlamentarios Manuel Añorve y Rubén Moreira, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Fox estuvo acompañado por integrantes de la organización Alma de México, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández.

PRI DESTACA COINCIDENCIAS CON VICENTE FOX Tras el encuentro, Alejandro Moreno señaló que la conversación tuvo como uno de sus principales temas el futuro del país y la posibilidad de identificar puntos de coincidencia. “Hay experiencia, ideas y distintas visiones que pueden aportar mucho al país”, escribió el dirigente priista al compartir información sobre la reunión. Moreno añadió que el PRI tiene la responsabilidad de “escucharnos, encontrar coincidencias y construir soluciones”, además de señalar que el partido está dispuesto a “sumar fuerzas, voluntades y experiencia” con quienes busquen aportar al país. La reunión no fue presentada como un acuerdo electoral ni como una alianza política entre Fox y el PRI.

FOX YA HABÍA ENVIADO SEÑALES DE ACERCAMIENTO AL PRI El encuentro ocurre después de que el expresidente panista mostrara públicamente una postura de acercamiento hacia el tricolor. En junio pasado, luego del triunfo del PRI en Coahuila, Fox felicitó al partido y celebró lo que calificó como su “renacimiento”. La reunión también ocurre mientras los partidos de oposición comienzan a definir posiciones rumbo a las elecciones de 2027, en un escenario en el que el PRI ha reducido la presencia territorial que mantuvo durante buena parte de su historia.

EL AÑO EN EL QUE FOX DERROTÓ AL PRI La reunión adquiere relevancia por el papel que Fox tuvo en la elección presidencial de 2000. Como candidato del PAN, derrotó al priista Francisco Labastida Ochoa y puso fin a una etapa de 71 años de gobiernos federales encabezados por el PRI. Aquella elección representó la primera alternancia partidista en la Presidencia de México desde la llegada del PRI al poder federal en 1929. La noche de la elección, el entonces presidente Ernesto Zedillo reconoció públicamente el triunfo de Fox antes de que concluyera formalmente el proceso de transición.