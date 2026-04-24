Recuperan espacio público en Villa Magna, en Ramos Arizpe; invierten 2 mdp

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Recuperan espacio público en Villa Magna, en Ramos Arizpe; invierten 2 mdp
    La obra busca fortalecer el tejido social y mejorar la seguridad en la colonia, afirma el Alcalde. CORTESÍA

La intervención responde a solicitudes directas de los vecinos del sector

RAMOS ARIZPE, COAH.— El alcalde Tomás Gutiérrez Merino llevó a cabo la entrega de la rehabilitación de la plaza pública en la colonia Villa Magna, una obra que responde directamente a las solicitudes de las y los vecinos.

El Edil destacó que esta acción está enfocada en generar más y mejores espacios para la convivencia comunitaria en la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/impulsan-obra-comunitaria-en-ejido-de-ramos-arizpe-con-inversion-de-250-mil-pesos-JC20220823

En el evento estuvo acompañado por su esposa, Teresita Escalante Contreras, así como por integrantes del Cabildo Infantil 2026, madres y padres de familia y habitantes del sector.

La intervención del área, ubicada en las calles Parque Cortez y Parque Hundido, contempló una inversión superior a los 2 millones de pesos e incluyó diversas adecuaciones para mejorar su funcionalidad y fomentar el esparcimiento familiar.

Como parte del equipamiento, se instalaron bancas metálicas, botes de basura, luminarias y una palapa, además de la construcción de bases de concreto que permiten un mejor aprovechamiento del espacio para actividades recreativas y comunitarias.

$!El espacio antes carecía de condiciones adecuadas para la convivencia familiar, afirmó el edil durante la entrega de obra.
El espacio antes carecía de condiciones adecuadas para la convivencia familiar, afirmó el edil durante la entrega de obra. CORTESÍA

OBRAS CON IMPACTO SOCIAL

Durante su mensaje, el Alcalde subrayó el impacto social de este tipo de obras al recuperar espacios que anteriormente no contaban con condiciones adecuadas para su uso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-llegan-brigadas-de-limpieza-a-colonia-el-mirador-analco-y-otros-sectores-MC20220936

“Todos los vecinos nos estaban solicitando esta rehabilitación; hoy este espacio está vivo. Antes no tenía banquetas, no tenía juegos, no había condiciones para convivir en familia. Hoy cuenta con una palapa, áreas de juego y espacios diseñados para la activación, la convivencia y el sano esparcimiento. Este tipo de obras no solo transforman un lugar, transforman la dinámica de toda una colonia, fortalecen el tejido social y generan entornos más seguros para nuestras niñas y niños”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para seguir impulsando infraestructura que dignifique los espacios públicos y acerque bienestar a todas las colonias de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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