Impulsan obra comunitaria en ejido de Ramos Arizpe con inversión de 250 mil pesos

RAMOS ARIZPE, COAH.— Como parte del programa “En Tu Ejido Tú Decides”, impulsado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó la entrega de material para la construcción de una explanada comunitaria en la congregación de San Antonio de Acatita. La obra, priorizada por las y los habitantes del ejido, busca fortalecer la convivencia social, así como generar ingresos y detonar la actividad económica local. La inversión destinada asciende a casi 250 mil pesos, beneficiando de manera directa a 53 familias, equivalentes a 144 habitantes.

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de acciones responden a las decisiones de la propia comunidad, lo que permite generar beneficios que trascienden lo social y se convierten en oportunidades económicas para las familias. “Esta explanada no es solo un espacio público, es una oportunidad para que el ejido genere ingresos, realice sus fiestas, celebre sus tradiciones y atraiga a quienes regresan a su comunidad. Aquí lo importante es que lo que se hace, se queda y beneficia directamente a la gente”, expresó.

El edil señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de atención al sector rural, que incluye la rehabilitación total de luminarias, rastreo de barbecho, entrega de semilla, fortalecimiento del transporte escolar y la distribución de apoyos alimentarios.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, informó que durante 2026 el programa “Tú Decides” ha permitido concretar obras y apoyos definidos directamente por las comunidades. Entre ellos, mencionó la entrega de maquinaria agrícola en San Juan de Sauceda, infraestructura hidráulica para el abasto de agua en La Tortuga, así como la rehabilitación de caminos y sistemas de almacenamiento en Landeros. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de impulsar obras surgidas de la participación ciudadana, fortalecer el desarrollo equilibrado de las comunidades rurales y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

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