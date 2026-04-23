Ramos Arizpe: llegan brigadas de limpieza a colonia El Mirador, Analco y otros sectores

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Ramos Arizpe: llegan brigadas de limpieza a colonia El Mirador, Analco y otros sectores
    Trabajadores municipales llevan a cabo trabajos de limpieza general, recolección de residuos y retiro de escombro. CORTESÍA

Las acciones buscan mantener espacios públicos dignos, funcionales y seguros

RAMOS ARIZPE, COAH.— Como parte de las acciones permanentes para fortalecer los servicios públicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene labores intensivas de limpieza, recolección y mantenimiento urbano en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de preservar espacios dignos, funcionales y seguros para la población.

Cuadrillas del área de Servicios Municipales llevaron a cabo trabajos de limpieza general, recolección de residuos, retiro de cacharros y escombro, así como mantenimiento de áreas verdes en distintos puntos, entre ellos la escuela Fidencio Flores y sus alrededores, en la colonia El Mirador.

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Estas acciones también se extendieron a colonias como El Cactus, Manantiales del Valle, Analco, Zona Centro, Colonia del Valle, La Hacienda II y Nuevo Ramos Arizpe, entre otros sectores.

Las labores incluyen barrido manual y mecánico de vialidades, deshierbe, poda de árboles, limpieza de banquetas y camellones, así como el retiro de residuos de gran volumen en espacios públicos y zonas habitacionales, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y las condiciones de movilidad.

$!Las labores incluyen mantenimiento de áreas verdes y retiro de cacharros.
Las labores incluyen mantenimiento de áreas verdes y retiro de cacharros. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos trabajos forman parte de una estrategia integral que recientemente fue fortalecida mediante la modernización del equipo y la ampliación de la capacidad operativa del municipio.

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“Hoy tenemos más herramientas, más equipo y mayor capacidad para atender a nuestra ciudad como se merece. Hemos fortalecido los servicios de limpieza con nuevos camiones recolectores, equipo especializado y una barredora mecánica, lo que nos permite ser más eficientes y llegar a más colonias”, expresó.

El edil subrayó que mantener una ciudad limpia no solo impacta en la imagen urbana, sino también en la calidad de vida de las familias y en la competitividad de Ramos Arizpe como capital industrial de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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