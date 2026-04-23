Ramos Arizpe: llegan brigadas de limpieza a colonia El Mirador, Analco y otros sectores

RAMOS ARIZPE, COAH.— Como parte de las acciones permanentes para fortalecer los servicios públicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene labores intensivas de limpieza, recolección y mantenimiento urbano en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de preservar espacios dignos, funcionales y seguros para la población. Cuadrillas del área de Servicios Municipales llevaron a cabo trabajos de limpieza general, recolección de residuos, retiro de cacharros y escombro, así como mantenimiento de áreas verdes en distintos puntos, entre ellos la escuela Fidencio Flores y sus alrededores, en la colonia El Mirador.

Estas acciones también se extendieron a colonias como El Cactus, Manantiales del Valle, Analco, Zona Centro, Colonia del Valle, La Hacienda II y Nuevo Ramos Arizpe, entre otros sectores. Las labores incluyen barrido manual y mecánico de vialidades, deshierbe, poda de árboles, limpieza de banquetas y camellones, así como el retiro de residuos de gran volumen en espacios públicos y zonas habitacionales, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y las condiciones de movilidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos trabajos forman parte de una estrategia integral que recientemente fue fortalecida mediante la modernización del equipo y la ampliación de la capacidad operativa del municipio.

“Hoy tenemos más herramientas, más equipo y mayor capacidad para atender a nuestra ciudad como se merece. Hemos fortalecido los servicios de limpieza con nuevos camiones recolectores, equipo especializado y una barredora mecánica, lo que nos permite ser más eficientes y llegar a más colonias”, expresó. El edil subrayó que mantener una ciudad limpia no solo impacta en la imagen urbana, sino también en la calidad de vida de las familias y en la competitividad de Ramos Arizpe como capital industrial de Coahuila.

Publicidad