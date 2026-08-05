Red de videovigilancia de Coahuila fue clave para frenar fuga de presunto multihomicida

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, informó que el seguimiento realizado a través de la red estatal de videovigilancia, en la que también participan las cámaras urbanas instaladas en municipios como Castaños, fue determinante para ubicar la ruta de desplazamiento del sospechoso y activar un operativo que concluyó con su captura.

MONCLOVA, COAH.- La rápida respuesta de las corporaciones de seguridad de Coahuila permitió detener al presunto responsable del multihomicidio de una familia en Saltillo antes de que lograra escapar a Estados Unidos, resultado que, de acuerdo con autoridades estatales, confirma la efectividad del modelo de coordinación e inteligencia que opera en la entidad.

Explicó que tras el reporte del crimen ocurrido en Saltillo, la Fiscalía General del Estado encabezó un despliegue inmediato en coordinación con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones municipales de las cinco regiones del estado, lo que permitió mantener un cerco permanente sobre los posibles puntos de escape.

Como resultado de ese trabajo conjunto, el presunto responsable, Chad Eberle, ciudadano estadounidense y exoficial de la Policía de Bangs, Texas, fue localizado y detenido en el Puente Internacional II de Piedras Negras cuando presuntamente intentaba cruzar hacia territorio estadounidense acompañado de un menor de tres años.

Sisbeles Alvarado señaló que la detención es reflejo de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado, la cual se basa en el intercambio de información en tiempo real, el uso de tecnología y la coordinación permanente entre las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Indicó que este tipo de resultados marcan una diferencia respecto a otras entidades del país donde la violencia continúa generando hechos de alto impacto y donde, en muchos casos, los responsables logran escapar tras cometer delitos.

El funcionario resaltó que en Coahuila existe un trabajo diario encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde participan autoridades estatales, federales y militares para definir estrategias y reforzar los operativos en todas las regiones.

Añadió que además de la presencia policial, el estado mantiene una inversión constante en infraestructura tecnológica, con la instalación de más cámaras de videovigilancia, nuevos arcos de seguridad y centros de inteligencia que permiten fortalecer la capacidad de reacción de las corporaciones.