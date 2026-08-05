Red de videovigilancia de Coahuila fue clave para frenar fuga de presunto multihomicida

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Red de videovigilancia de Coahuila fue clave para frenar fuga de presunto multihomicida
    La red estatal de videovigilancia permitió dar seguimiento a los movimientos del presunto responsable tras el crimen ocurrido en Saltillo. ARCHIVO

La coordinación entre corporaciones estatales, federales y municipales permitió ubicar y detener al presunto responsable antes de que abandonara el país

MONCLOVA, COAH.- La rápida respuesta de las corporaciones de seguridad de Coahuila permitió detener al presunto responsable del multihomicidio de una familia en Saltillo antes de que lograra escapar a Estados Unidos, resultado que, de acuerdo con autoridades estatales, confirma la efectividad del modelo de coordinación e inteligencia que opera en la entidad.

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, informó que el seguimiento realizado a través de la red estatal de videovigilancia, en la que también participan las cámaras urbanas instaladas en municipios como Castaños, fue determinante para ubicar la ruta de desplazamiento del sospechoso y activar un operativo que concluyó con su captura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tras-homicidio-multiple-javier-diaz-destaca-rapida-captura-del-presunto-responsable-y-llama-a-fortalecer-el-tejido-familiar-PC22649116

Explicó que tras el reporte del crimen ocurrido en Saltillo, la Fiscalía General del Estado encabezó un despliegue inmediato en coordinación con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones municipales de las cinco regiones del estado, lo que permitió mantener un cerco permanente sobre los posibles puntos de escape.

Como resultado de ese trabajo conjunto, el presunto responsable, Chad Eberle, ciudadano estadounidense y exoficial de la Policía de Bangs, Texas, fue localizado y detenido en el Puente Internacional II de Piedras Negras cuando presuntamente intentaba cruzar hacia territorio estadounidense acompañado de un menor de tres años.

Sisbeles Alvarado señaló que la detención es reflejo de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado, la cual se basa en el intercambio de información en tiempo real, el uso de tecnología y la coordinación permanente entre las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Indicó que este tipo de resultados marcan una diferencia respecto a otras entidades del país donde la violencia continúa generando hechos de alto impacto y donde, en muchos casos, los responsables logran escapar tras cometer delitos.

El funcionario resaltó que en Coahuila existe un trabajo diario encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde participan autoridades estatales, federales y militares para definir estrategias y reforzar los operativos en todas las regiones.

Añadió que además de la presencia policial, el estado mantiene una inversión constante en infraestructura tecnológica, con la instalación de más cámaras de videovigilancia, nuevos arcos de seguridad y centros de inteligencia que permiten fortalecer la capacidad de reacción de las corporaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/atacan-a-balazos-a-mujer-en-torreon-buscan-a-su-expareja-por-tentativa-de-feminicidio-PD22651916

Recordó que en la Región Centro continúa el equipamiento del nuevo Centro Integral de Seguridad Pública que operará desde Monclova para brindar cobertura a los municipios cercanos, además de la expansión del sistema de videovigilancia en diversos puntos estratégicos.

Finalmente, Sergio Sisbeles Alvarado reiteró que el fortalecimiento de la seguridad seguirá siendo una prioridad para el Gobierno del Estado, al señalar que la coordinación entre autoridades y el uso de herramientas tecnológicas han permitido obtener resultados contundentes y actuar con rapidez ante hechos delictivos de alto impacto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciberseguridad
Seguridad

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Montado en su macho

Montado en su macho
true

Cuando los jilgueros de la ubre cantan sobre cenizas ajenas
true

POLITICÓN: De la promesa al engaño, Morena da luz verde a reelección porque nunca cambiaron sus estatutos

En 1934 adoptó el nombre de Botica Recio y se trasladó al inmueble que ocupa actualmente sobre Venustiano Carranza.

Botica Recio, 127 años de ser un remedio para las familias de Saltillo
Ana Laura de León Morín y Emmanuel Montero Gómez fueron recordados por colegas y organizaciones fotográficas por el legado que dejaron en el gremio.

‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo
El Tri Femenil buscará ante Colombia su cuarto oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México Femenil vence a El Salvador y avanza a la Final de los Juegos Centroamericanos 2026
Las autoridades arrestaron posteriormente a Basin por dos cargos de amenazas terroristas en primer grado. Su fianza se fijó en un millón de dólares.

¿Quién es Kirill Basin? Candidato demócrata al Congreso de Hawái arrestado tras un altercado en la playa
Rusia ha lanzado decenas de misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania desde finales de 2023.

Una intimidante unidad de misiles norcoreana se despliega en Rusia para la guerra en Ucrania