Saltillo: Tras homicidio múltiple, Javier Díaz destaca rápida captura del presunto responsable y llama a fortalecer el tejido familiar

Luego del homicidio de tres personas ocurrido la noche del martes en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González lamentó los hechos, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacó que la detención del presunto responsable fue posible gracias a la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. ”Un hecho lamentable que sucede en nuestro municipio. Mis condolencias para la familia de las personas fallecidas, para todos los seres queridos de estas personas”, expresó.

El Edil señaló que, desde que tuvo conocimiento del caso, mantuvo comunicación con el Fiscal General del Estado, el ecretario de Seguridad Pública, mandos del Ejército y el gobernador Manolo Jiménez Salinas para dar seguimiento al operativo de búsqueda. Indicó que la captura del presunto responsable, realizada horas después cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos por el puente internacional de Piedras Negras, refleja la coordinación entre las instituciones de seguridad.

Javier Díaz confía en que el detenido será procesado conforme a la ley y reiteró que el Gobierno Municipal continuará trabajando para fortalecer la seguridad en la ciudad. “Estoy seguro de que va a ser juzgado con todo el peso de la ley”, sostuvo. UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR Durante la entrevista, el Alcalde señaló que, con la información disponible hasta el momento, el hecho corresponde a un caso de violencia familiar, por lo que consideró importante continuar impulsando acciones que fortalezcan la convivencia y la atención a las familias. En ese sentido, mencionó programas municipales como Activa tu parque, la rehabilitación de espacios públicos y Participa Saltillo, los cuales, dijo, contribuyen a fortalecer el tejido social mediante actividades deportivas y culturales. Como ejemplo, recordó el torneo deportivo organizado entre pandillas de la ciudad, cuyos participantes anteriormente protagonizaban conflictos y que ahora convivieron sin incidentes. “A través del deporte, a través de la cultura y de la rehabilitación de los espacios públicos buscamos fortalecer ese tejido social y ese tejido familiar, y generar una mejor comunidad”, señaló.

AUMENTAN CONSULTAS PSICOLÓGICAS EN ESPACIOS DEL DIF Javier Díaz también destacó la respuesta que han tenido los Espacios DIF, donde, aseguró, las consultas psicológicas incluso han superado a las médicas. Explicó que muchas personas acuden por problemas relacionados con el entorno familiar y que la cercanía de estos consultorios permite brindar un seguimiento más constante a las terapias. ”La sorpresa que nos hemos llevado es que las terapias y las consultas psicológicas a veces son mayores que las consultas médicas. Mucha gente se acerca por alguna situación familiar, algo que está viviendo en su hogar”, indicó. Añadió que acercar estos servicios a las colonias facilita que las personas continúen sus tratamientos sin necesidad de trasladarse a otras instalaciones, lo que favorece un mejor acompañamiento por parte del personal del DIF.