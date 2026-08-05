Atacan a balazos a mujer en Torreón; buscan a su expareja por tentativa de feminicidio

La víctima fue identificada como Dulce Claret “N”. Las primeras averiguaciones indican que el ataque derivó de una discusión verbal con Gustavo “N”, a quien se atribuye presuntamente la autoría del hecho.

TORREÓN, COAH.- En estado delicado de salud se encuentra una mujer de 34 años tras sufrir una agresión con arma de fuego, presuntamente cometida por su expareja la mañana del pasado lunes 3 de agosto en Torreón .

En medio de la disputa, el hombre habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra la mujer, provocándole una lesión a la altura del abdomen.

Tras la agresión, Dulce Claret fue trasladada de emergencia a la Clínica 66 del IMSS, donde ingresó con un impacto de bala. Personal médico reportó que su estado de salud es delicado.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna I, acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, integrar los elementos de prueba y localizar a Gustavo “N”, señalado como el principal sospechoso del ataque.