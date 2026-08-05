Atacan a balazos a mujer en Torreón; buscan a su expareja por tentativa de feminicidio

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    Atacan a balazos a mujer en Torreón; buscan a su expareja por tentativa de feminicidio
    La víctima fue trasladada de emergencia a la Clínica 66 del IMSS, donde permanece hospitalizada en estado delicado. SANDRA GÓMEZ

Dulce Claret “N”, de 34 años, se encuentra delicada tras recibir un impacto en el abdomen; la Fiscalía de la Laguna I realiza las indagatorias para dar con el presunto agresor

TORREÓN, COAH.- En estado delicado de salud se encuentra una mujer de 34 años tras sufrir una agresión con arma de fuego, presuntamente cometida por su expareja la mañana del pasado lunes 3 de agosto en Torreón.

La víctima fue identificada como Dulce Claret “N”. Las primeras averiguaciones indican que el ataque derivó de una discusión verbal con Gustavo “N”, a quien se atribuye presuntamente la autoría del hecho.

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En medio de la disputa, el hombre habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra la mujer, provocándole una lesión a la altura del abdomen.

Tras la agresión, Dulce Claret fue trasladada de emergencia a la Clínica 66 del IMSS, donde ingresó con un impacto de bala. Personal médico reportó que su estado de salud es delicado.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna I, acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, integrar los elementos de prueba y localizar a Gustavo “N”, señalado como el principal sospechoso del ataque.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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