Red SumaRSE Coahuila alista relevo; darán continuidad a proyectos de impacto

La Red SumaRSE Coahuila se prepara para un relevo en su presidencia, que se formalizará este miércoles, en un momento clave para el trabajo de responsabilidad social empresarial en el estado. A horas del cambio, tanto el presidente saliente como el entrante coinciden en un mismo enfoque: fortalecer proyectos con impacto real, medible y de largo plazo, más allá de acciones aisladas.

Durante su gestión al frente de la Red, Alejandro Eichelmann Arizpe señaló que uno de los principales retos fue lograr que SumaRSE se consolidara no solo como un buen concepto. “El principal reto fue consolidar una Red que no solo existiera como un buen concepto, sino que realmente se sintiera activa, presente y útil para las empresas y para la comunidad”, expresó.

Explicó que alinear agendas entre empresas con realidades distintas fue otro desafío importante, así como mantener el enfoque en lo esencial: proyectos que respondieran a necesidades concretas de Coahuila. “Fue un reto muy importante mantener el enfoque en impacto real, medición, continuidad y proyectos que de verdad respondan a necesidades concretas”, dijo.

ALIANZAS PARA CONTINUIDAD

Como parte de los resultados de su periodo, Eichelmann destacó la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila, el CIAC, el Colegio de Contadores y Voluntariados México, entre otros. Señaló que estos vínculos no solo fortalecen a la Red, sino que permiten ampliar el alcance de los proyectos y conectar mejor las necesidades sociales con la capacidad de acción de las organizaciones.

A su evaluación, uno de los principales logros fue fortalecer a SumaRSE como un espacio serio y confiable de colaboración. “El resultado más importante es que se fortaleció la Red como un espacio serio, confiable y colaborativo, donde realmente se construye”, afirmó.

ÁREAS DE MEJORA

Eichelmann subrayó que el liderazgo dentro de la Red no pasa por dirigir, sino por conectar voluntades. “La Red se fortalece cuando las empresas se involucran desde la convicción, no desde la obligación”, comentó, al señalar que la responsabilidad social sostenible requiere constancia, capacidad de escucha y convertir la intención en acción.

De cara al futuro, identificó áreas de oportunidad como una mayor medición del impacto, sumar a más empresas y consolidar proyectos con continuidad anual. “Más alcance, sí, pero sobre todo más profundidad y constancia”, puntualizó.

Sobre el relevo, el presidente saliente destacó que el proceso ha sido sano y enfocado en la continuidad. Señaló que se entrega una Red ordenada, con comunicación clara y herramientas que permitan dar seguimiento al trabajo. Entre ellas, mencionó la elaboración de un Manual de Identidad, que busca mantener una línea clara y profesional más allá de los cambios de presidencia.

“Mi intención ha sido entregar una Red con información, contexto y respaldo para que la presidencia entrante pueda trabajar con continuidad”, expresó.

VISIÓN DE LA PRESIDENCIA ENTRANTE

Por su parte, Esteban Garza Fishburn, presidente entrante de la Red SumaRSE Coahuila, destacó que su vínculo con la Red no es reciente, ya que ha participado desde sus inicios y conoce de cerca su dinámica. Explicó que su designación se dio tras una revisión en la mesa directiva y el consejo, seguida de una votación interna.

Garza coincidió en que el objetivo de la Red es ir más allá de acciones aisladas. “La premisa es juntar recursos entre todas las empresas para hacer inversiones de impacto, no curitas a los problemas, sino atender las raíces de los problemas estructurales de nuestra comunidad”, señaló.

EXPANSIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

Entre los objetivos de su gestión, Garza adelantó que buscará ampliar la presencia de la Red en otras regiones del estado, comenzando por La Laguna, con la intención de que SumaRSE tenga presencia en las cinco regiones de Coahuila. Explicó que los proyectos que se apoyan se definen a partir de convocatorias y votaciones entre las empresas afiliadas, por lo que la presidencia no decide de manera unilateral.

Asimismo, destacó que uno de los retos será incrementar tanto el número de empresas participantes como los fondos destinados a iniciativas sociales. “No hay empresa muy chica ni muy grande para participar; todas son bienvenidas. La suma de voluntades es lo que puede generar un desarrollo más equitativo y justo”, afirmó.

¿QUÉ SIGUE?

El relevo en la presidencia de la Red SumaRSE Coahuila se formalizará este miércoles 28 de enero, durante la presentación del informe de actividades correspondiente al periodo 2021–2025, que se realizará en Harmony School, de 17:00 a 19:00 horas. En el evento se compartirán los resultados del trabajo de la Red y se dará la bienvenida al nuevo Consejo Directivo.