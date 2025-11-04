Promueven en Saltillo la responsabilidad social desde el Foro Visión Responsable; entregan reconocimientos

    Promueven en Saltillo la responsabilidad social desde el Foro Visión Responsable; entregan reconocimientos
    Durante el evento, la Fundación Merced Coahuila entregó distintivos de Empresa Socialmente Responsable (ESR) a cinco compañías coahuilenses destacadas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El Foro Visión Responsable se llevó a cabo en el Tec de Monterrey Campus Saltillo con la participación de autoridades estatales, municipales y del sector privado

Con la participación de representantes de los gobiernos estatal y municipal, así como de miembros de la iniciativa privada de la entidad, este martes tuvo lugar en el Tec de Monterrey Campus Saltillo el Foro Visión Responsable, orientado a fomentar la responsabilidad social para el desarrollo comunitario.

Tras la ceremonia inaugural, que estuvo a cargo de la presidenta honoraria del DIF-Coahuila, Liliana Salinas Valdés, Fundación Merced hizo entrega de distintivos a las empresas coahuilenses socialmente responsables: Montajes Frontera, Supervisión Técnica del Norte, GR Fresh, Daonsa Ortopedia y Especialidades Metalúrgicas.

Previo a la conferencia central, dictada por el presidente del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi, A.C.), Ricardo Bucio Mújica, intervino con un mensaje la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer.

La funcionaria se refirió a la importancia de “ser factores de cambio y de estar comprometidos con la educación... necesitamos mujeres y hombres comprometidos con nuestro país. Y, hablando de compromisos, es a través de foros como este como se van fortaleciendo los diferentes sectores de la población”.

Bajo la conducción de Juan Manuel Pérez Cuéllar, director de Fundación Merced Coahuila, se desarrolló un panel de discusión, en el que participaron: Evodio Sánchez, director de responsabilidad social del Cemefi; Guadalupe Hernández, directora del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato.

También intervinieron en el panel: Nora Sarmiento Moncada, directora de la división de negocios del Tec de Monterrey, Campus Saltillo; Alicia Núñez Carreón, directora de Fundación DeAcero; Jesús Lucatero Díaz, director de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad de Arca Continental México.

El foro contó con la asistencia de representantes de organismos empresariales, fundaciones y dependencias estatales.
El foro contó con la asistencia de representantes de organismos empresariales, fundaciones y dependencias estatales. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

En el evento, presentado por el director del ITESM Campus Saltillo, Adrián Fernando González Zambrano, se contó con la presencia de María del Mar Arroyo Peart, síndica del Ayuntamiento de Saltillo, quien acudió en representación del alcalde Javier Díaz González.

Igualmente, asistieron: Alejandro Emilio E. Arizpe, presidente del consejo de Red Sumarse Coahuila; Rafael Peña Fernández, presidente del consejo de Fundación Merced Coahuila; Martha Dainitín, presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex Coahuila-Sureste.

El director del Tec de Monterrey, Adrián Fernando González Zambrano, subrayó la relevancia de impulsar líderes responsables y comprometidos con la sociedad.
El director del Tec de Monterrey, Adrián Fernando González Zambrano, subrayó la relevancia de impulsar líderes responsables y comprometidos con la sociedad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Sofía Teresa Delgadillo Díaz, directora de Pro Coahuila; Luis Torres Arsuaga, director de proyectos estratégicos y logísticos de la Secretaría de Economía; Isidoro García Reyes, presidente regional de la Canirac; Arcos Asociación de Recursos Humanos Coahuila-Sureste.

En su discurso de bienvenida, el director del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Saltillo, Adrián Fernando González Zambrano, se dijo complacido de poder “invertir” una mañana “en algo que, a todos como sociedad, nos hace mejores”.

Consideró que el poder inspirarse a través de los conceptos vertidos por expertos que saben cómo llevar a la sociedad actual, a la economía y a las empresas a ser entidades socialmente responsables.

“En el Tec de Monterrey estamos constantemente buscando el bien y pensando cómo forjar líderes para que en el futuro sean las personas representantes, y qué mejor manera que verlo a través de los expositores invitados”.

