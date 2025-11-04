Promueven en Saltillo la responsabilidad social desde el Foro Visión Responsable; entregan reconocimientos

Con la participación de representantes de los gobiernos estatal y municipal, así como de miembros de la iniciativa privada de la entidad, este martes tuvo lugar en el Tec de Monterrey Campus Saltillo el Foro Visión Responsable, orientado a fomentar la responsabilidad social para el desarrollo comunitario.

Tras la ceremonia inaugural, que estuvo a cargo de la presidenta honoraria del DIF-Coahuila, Liliana Salinas Valdés, Fundación Merced hizo entrega de distintivos a las empresas coahuilenses socialmente responsables: Montajes Frontera, Supervisión Técnica del Norte, GR Fresh, Daonsa Ortopedia y Especialidades Metalúrgicas.

Previo a la conferencia central, dictada por el presidente del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi, A.C.), Ricardo Bucio Mújica, intervino con un mensaje la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer.

La funcionaria se refirió a la importancia de “ser factores de cambio y de estar comprometidos con la educación... necesitamos mujeres y hombres comprometidos con nuestro país. Y, hablando de compromisos, es a través de foros como este como se van fortaleciendo los diferentes sectores de la población”.

Bajo la conducción de Juan Manuel Pérez Cuéllar, director de Fundación Merced Coahuila, se desarrolló un panel de discusión, en el que participaron: Evodio Sánchez, director de responsabilidad social del Cemefi; Guadalupe Hernández, directora del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato.

También intervinieron en el panel: Nora Sarmiento Moncada, directora de la división de negocios del Tec de Monterrey, Campus Saltillo; Alicia Núñez Carreón, directora de Fundación DeAcero; Jesús Lucatero Díaz, director de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad de Arca Continental México.