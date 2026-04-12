Reformas de Morena buscan recursos ante debilidad económica: Rubén Moreira Valdez, diputado por Coahuila

Explicó que los cambios permiten concentrar la obra pública en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), incluyendo hospitales y escuelas. A ello se suma la posibilidad de licitar sin suficiencia presupuestal y el uso de hasta 30% de recursos de las Afores en proyectos.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, sostuvo que las recientes reformas en infraestructura impulsadas por Morena forman parte de una estrategia derivada de la falta de recursos, la caída en la inversión y el debilitamiento del crecimiento económico.

Durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, acompañado por Mario Di Costanzo, Miguel Ángel Sulub y Julián Proa, el legislador afirmó que el gobierno busca financiamiento “de donde sea y de quien sea”.

Advirtió que estas medidas concentran poder, reducen la fiscalización y limitan la capacidad de inversión de otras dependencias.

AFORES, DEUDA Y RIESGOS ECONÓMICOS

El economista Mario Di Costanzo explicó que la nueva legislación permitirá destinar hasta 30 por ciento de los recursos de las Afores a proyectos gubernamentales, muchos con rentabilidad incierta.

Señaló que anteriormente entre 8 y 9 por ciento se invertía bajo criterios estrictos, mientras que ahora se amplía significativamente el margen, lo que podría comprometer el ahorro de los trabajadores.

Añadió que actualmente el 52 por ciento de los recursos de las Afores —unos 8.6 billones de pesos— ya financian deuda gubernamental, reflejando presión sobre las finanzas públicas. Además, advirtió que la deuda podría alcanzar 21.6 billones de pesos para 2027, equivalente al 55% del PIB.

Por su parte, Miguel Ángel Sulub consideró que estas reformas evidencian un problema estructural y generan incertidumbre al recurrir a distintas fuentes de financiamiento.

Finalmente, Moreira alertó sobre un panorama económico adverso con mayor inflación, dificultades en el empleo y creciente incertidumbre.