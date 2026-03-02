Reforzarán seguridad en Arteaga con 300 elementos para Semana Santa

Ante la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció el despliegue de un operativo de seguridad que contará con aproximadamente 300 elementos. La estrategia busca salvaguardar a los turistas que visitan la sierra y los puntos emblemáticos del municipio.

“Son aproximadamente de 280 a 300 elementos, más los brigadistas y voluntarios que se suman a esta temporada de vacaciones de Semana Santa, que es cuando el municipio de Arteaga recibe más afluencia de turistas”, detalló la funcionaria sobre el estado de fuerza disponible.

El operativo incluye una estrecha colaboración entre Protección Civil, Seguridad Pública municipal y estatal, además de la Guardia Nacional. Esta última tendrá una participación clave en la vigilancia del tramo conocido como ”Los Chorros”, donde se busca que los conductores reduzcan su velocidad y eviten accidentes.

Respecto a la estancia de los visitantes, Sánchez Flores exhortó a la ciudadanía a verificar la legalidad de los alojamientos para evitar estafas. “Invitarlos a que verifiquen nuestra página de internet, en donde están registradas las cabañas que brindan un hospedaje seguro para evitar, precisamente, que caigan en algún tipo de fraude”, señaló.

En cuanto a la prevención de siniestros, la alcaldesa fue enfática en que la prohibición de fogatas en las zonas boscosas sigue vigente. Informó que, a la fecha, ya se han registrado 35 conatos de incendio y se han realizado detenciones por incumplir las normas ambientales.

“Sigue prohibido completamente encender fogatas en la sierra. Hemos tenido detenciones por encender fogatas y por tirar la basura. Estamos muy al pendiente, sobre todo porque ya empezó la temporada de incendios”, advirtió Sánchez Flores.

Finalmente, la edil invitó a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales aprovechando los incentivos actuales. Informó que la recaudación del predial presenta un incremento de hasta el 8% respecto al año pasado, con la rifa de una camioneta y una cuatrimoto aún vigente.