Reforzarán seguridad en Arteaga con 300 elementos para Semana Santa

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 2 marzo 2026
    Reforzarán seguridad en Arteaga con 300 elementos para Semana Santa
    Un estado de fuerza de 300 elementos custodiará los parajes turísticos de Arteaga durante Semana Santa. HOMERO SÁNCHEZ

Autoridades implementarán operativos viales y vigilancia en la sierra para prevenir incendios y fraudes en rentas

Ante la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció el despliegue de un operativo de seguridad que contará con aproximadamente 300 elementos. La estrategia busca salvaguardar a los turistas que visitan la sierra y los puntos emblemáticos del municipio.

“Son aproximadamente de 280 a 300 elementos, más los brigadistas y voluntarios que se suman a esta temporada de vacaciones de Semana Santa, que es cuando el municipio de Arteaga recibe más afluencia de turistas”, detalló la funcionaria sobre el estado de fuerza disponible.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Las desconozco’... Zoé Robledo sobre las razones por las que Coahuila no forma parte del IMSS-Bienestar

El operativo incluye una estrecha colaboración entre Protección Civil, Seguridad Pública municipal y estatal, además de la Guardia Nacional. Esta última tendrá una participación clave en la vigilancia del tramo conocido como ”Los Chorros”, donde se busca que los conductores reduzcan su velocidad y eviten accidentes.

Respecto a la estancia de los visitantes, Sánchez Flores exhortó a la ciudadanía a verificar la legalidad de los alojamientos para evitar estafas. “Invitarlos a que verifiquen nuestra página de internet, en donde están registradas las cabañas que brindan un hospedaje seguro para evitar, precisamente, que caigan en algún tipo de fraude”, señaló.

En cuanto a la prevención de siniestros, la alcaldesa fue enfática en que la prohibición de fogatas en las zonas boscosas sigue vigente. Informó que, a la fecha, ya se han registrado 35 conatos de incendio y se han realizado detenciones por incumplir las normas ambientales.

“Sigue prohibido completamente encender fogatas en la sierra. Hemos tenido detenciones por encender fogatas y por tirar la basura. Estamos muy al pendiente, sobre todo porque ya empezó la temporada de incendios”, advirtió Sánchez Flores.

Finalmente, la edil invitó a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales aprovechando los incentivos actuales. Informó que la recaudación del predial presenta un incremento de hasta el 8% respecto al año pasado, con la rifa de una camioneta y una cuatrimoto aún vigente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Semana Santa

Localizaciones


Arteaga

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
true

POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila
La corporación de Ramos Arizpe reportó el deceso de su elemento; la principal línea de investigación apunta a una autolesión.

Investigan presunto suicidio de policía en estación Paredón de Ramos Arizpe

Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, tras los informes de ataques iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.

Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
Un monumento en memoria de las víctimas de Jeffrey Epstein cerca del Rancho Raphael, anteriormente conocido como el Rancho Zorro, propiedad de Epstein, en Stanley, Nuevo México.

El rancho de Epstein en Nuevo México está bajo escrutinio. Podría ser demasiado tarde
Un Irán gravemente debilitado ya no intimidará ni amenazará a sus vecinos de la misma manera, y el impacto regional podría ser comparable al colapso de la Unión Soviética.

Los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico debilitan su imagen de lugares seguros