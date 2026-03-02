‘Las desconozco’... Zoé Robledo sobre las razones por las que Coahuila no forma parte del IMSS-Bienestar

México
/ 2 marzo 2026
    ‘Las desconozco’... Zoé Robledo sobre las razones por las que Coahuila no forma parte del IMSS-Bienestar
    El director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que desconoce las razones por las que Coahuila no se ha adherido al IMSS-Bienestar. Ocho estados continúan fuera del convenio de federalización de servicios de salud.

Zoé Robledo señaló que desconoce por qué Coahuila no forma parte del IMSS-Bienestar. El proceso busca homologar y centralizar los servicios de salud pública en México

Coahuila permanece fuera del modelo IMSS-Bienestar, el esquema federal que busca centralizar y homologar los servicios de salud pública en México. La entidad no ha concretado la firma del convenio de transferencia de los servicios estatales al sistema federalizado, situación que la mantiene en el grupo de ocho estados que aún no se suman al proceso.

El tema fue abordado durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se cuestionó directamente la ausencia de la entidad en el esquema. La respuesta llegó por parte del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, quien fue claro: “Las razones por las cuales el gobierno estatal no se ha adherido las desconozco”.

En medio de señalamientos sobre presuntos conflictos relacionados con la venta de medicamentos en la entidad, Robledo subrayó que corresponde a las autoridades locales explicar su postura. “Corresponde al gobierno estatal explicar por qué no se ha adherido, a pesar de que son muchas las ventajas que tiene”, añadió.

QUE ES EL IMSS-BIENESTAR Y QUE IMPLICA LA TRANSICION

El IMSS-Bienestar forma parte de una estrategia nacional que busca estandarizar la atención médica para población sin seguridad social. La transición implica que los estados transfieran infraestructura · personal · presupuesto · operación hospitalaria al modelo federal.

Entre los argumentos del gobierno federal se encuentran beneficios laborales para el personal de salud. Según Robledo, la incorporación representa “beneficios importantes para las y los trabajadores, ya que entran en procesos de seguridad laboral bajo nuevas condiciones generales de trabajo”.

DATOS CURIOSOS

· El modelo busca operar bajo reglas homogéneas en todo el país

· Sustituye esquemas anteriores de descentralización sanitaria

· La transición incluye hospitales, centros de salud y nóminas estatales.

OCHO ESTADOS FUERA DEL CONVENIO

Hasta ahora, ocho entidades no han firmado el acuerdo de federalización. El gobierno federal mantiene conversaciones con estos estados para ampliar información sobre alcances, procesos administrativos e implicaciones presupuestales.

Los estados que han optado por no formar parte del IMSS-Bienestar, al menos hasta los primeros meses de 2026, incluyen:

Aguascalientes

Baja California Sur

Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Coahuila

Durango

Queretaro

Estos casos han sido reportados como entidades que han decidido conservar sus sistemas de salud locales en lugar de adherirse al modelo federalizado bajo el IMSS-Bienestar.

La centralización del sistema sanitario ha generado posturas diversas. Mientras la federación sostiene que permitirá mayor control y eficiencia en compras y operación, algunos gobiernos estatales han optado por mantener su esquema local.

En el caso de Coahuila, la falta de adhesión mantiene abiertas interrogantes sobre la ruta que seguirá su sistema de salud pública. Por ahora, el director del IMSS dejó claro que la decisión corresponde exclusivamente al ámbito estatal, mientras el proceso nacional de transición continúa avanzando.

