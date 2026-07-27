Refrenda Ramos Arizpe alianza con el Ejército por la seguridad
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Nuevo mando militar asume funciones; autoridades ratifican estrategia conjunta para preservar la paz y la tranquilidad
RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró el compromiso de su administración de mantener una coordinación permanente con el Ejército Mexicano y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, durante la ceremonia de toma de posesión de mando y protesta de bandera del teniente coronel de Infantería Rey Ángel Rodríguez Alcocer, quien asumió la comandancia del 69 Batallón de Infantería.
El Edil de Ramos Arizpe señaló que la colaboración institucional seguirá siendo el eje de la estrategia de seguridad que se aplica en Coahuila, con el objetivo de preservar la paz y brindar condiciones de tranquilidad a las familias del municipio.
COORDINACIÓN COMO EJE DE LA ESTRATEGIA
Gutiérrez Merino destacó que Ramos Arizpe continuará participando en el esquema de trabajo impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basado en la cooperación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones preventivas y de reacción.
Explicó que el Municipio mantiene una comunicación constante con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones municipales, lo que permite responder de manera oportuna y reforzar la presencia institucional en beneficio de la ciudadanía.
”En Ramos Arizpe tenemos claro que los buenos resultados en materia de seguridad son producto del trabajo coordinado. Refrendamos nuestra disposición de seguir colaborando con el Ejército Mexicano y con todas las instituciones que forman parte de la estrategia de seguridad, porque la tranquilidad de nuestras familias es y seguirá siendo una prioridad”, expresó el alcalde.
Asimismo, manifestó su disposición de trabajar de manera cercana con el teniente coronel Rey Ángel Rodríguez Alcocer, quien asumió formalmente la comandancia del 69 Batallón de Infantería, para fortalecer las acciones que permitan mantener a Ramos Arizpe entre los municipios con mejores indicadores de seguridad en Coahuila y el País.