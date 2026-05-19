Refuerza IMSS Coahuila atención en salud mental

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    Refuerza IMSS Coahuila atención en salud mental
    La atención psicológica presencial se canaliza a través de las Unidades de Medicina Familiar del IMSS. CORTESÍA

Especialistas brindan apoyo a pacientes con ansiedad, depresión, estrés y problemas de conducta

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila cuenta con profesionales de la psicología enfocados en la prevención y atención de trastornos mentales. A través de distintos programas y estrategias, buscan fortalecer el bienestar emocional de la población derechohabiente y del personal laboral.

En el marco del Día de la Psicóloga y el Psicólogo, que se conmemora este 20 de mayo, la psicóloga clínica adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, Francisca Gabriela García Zapata, destacó la importancia del trabajo que realizan estos especialistas dentro de las unidades médicas del Instituto.

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Explicó que la atención psicológica se enfoca en pacientes con ansiedad, depresión, estrés postraumático, problemas de conducta y dificultades de aprendizaje en niñas y niños derechohabientes. Además, señaló que cada caso requiere seguimiento y valoración individual.

Detalló que entre sus funciones se encuentran la evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes. También trabajan en la promoción de hábitos que favorezcan el bienestar emocional y en la intervención durante situaciones de crisis.

Desde la emergencia sanitaria por COVID-19, el IMSS reforzó las acciones dirigidas a la prevención y atención de trastornos relacionados con la salud mental. El objetivo, indicó, es evitar complicaciones que puedan derivar incluso en incapacidades.

Para recibir atención psicológica presencial, las y los derechohabientes deben acudir primero a su Unidad de Medicina Familiar (UMF). Ahí, el médico tratante determinará si es necesario canalizar al paciente al Hospital General de Zona correspondiente.

La especialista destacó que cada vez más personas reconocen la importancia de atender su salud mental y buscar apoyo profesional. Consideró que esto refleja un avance en la eliminación de estigmas relacionados con este tipo de atención.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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