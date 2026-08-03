Refuerza Monclova estrategia de seguridad con profesionalización de Policía Municipal

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Refuerza Monclova estrategia de seguridad con profesionalización de Policía Municipal
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista de la Policía Municipal de Monclova como parte de la estrategia permanente de seguridad. CORTESÍA

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de fortalecer una corporación más preparada, profesional y cercana a la ciudadanía

MONCLOVA, COAH.- Como parte de la estrategia permanente para preservar la paz y tranquilidad de las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista de la Policía Municipal y refrendó el compromiso de fortalecer una corporación más preparada, profesional y cercana a la ciudadanía.

Durante la ceremonia realizada en la Comandancia Municipal, el presidente municipal reconoció el trabajo, disciplina y vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran la corporación, al destacar que su labor diaria es fundamental para mantener el orden, fortalecer la proximidad social y generar mayor confianza entre la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/mas-de-24-millones-impulsan-la-transformacion-urbana-en-monclova-coahuila-NN22581862

Villarreal señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y mediante el Modelo Coahuila de Seguridad, el municipio continuará impulsando acciones enfocadas en mejorar las capacidades de la Policía Municipal.

$!La administración municipal destacó la importancia de la proximidad social para generar confianza entre las familias monclovenses.
La administración municipal destacó la importancia de la proximidad social para generar confianza entre las familias monclovenses. CORTESÍA

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal mantiene acciones para fortalecer el equipamiento, la infraestructura y la incorporación de herramientas tecnológicas, además de programas permanentes de capacitación y profesionalización para que los elementos puedan responder de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

“La seguridad es una prioridad permanente para nuestra administración. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para consolidar el Modelo Coahuila de Seguridad, brindando a nuestras y nuestros policías mejores herramientas, capacitación y condiciones para que continúen protegiendo a las familias de Monclova con profesionalismo y compromiso”, expresó el alcalde.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-suma-mas-de-mil-100-acciones-de-mantenimiento-urbano-MC22572592

El edil destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado ha sido clave para consolidar una estrategia basada en la prevención, la proximidad social y el fortalecimiento institucional.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades estatales para fortalecer las instituciones de seguridad, respaldar a la Policía Municipal y mantener a Monclova como una ciudad con orden, seguridad y mejores condiciones para sus habitantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Pensando a futuro

Morena: Pensando a futuro
true

Saltillo: ¿Qué nos queda?
true

POLITICÓN: 10 mil metros de bosque talados en Arteaga y el municipio... sin ver nada

La señora Rosa de Guadalupe Gutiérrez, “Tita”, relata cómo se manipuló la escena y las graves anomalías que obligaron a reabrir el expediente de su hija Elisa.

Coahuila: ‘Caso Elisa Loyo marca precedente y obliga al Estado Mexicano a investigar muertes violentas con perspectiva de género’
Más de 40 estaciones de degustación, vinos de Coahuila y música en vivo formarán parte de la décimo sexta edición del festival.

Anuncian venta de boletos para el Festival de la Paella 2026 en Saltillo; habrá precios desde 600 pesos
La suspensión reavivó las referencias al antecedente de violencia doméstica que involucró al pelotero venezolano en 2016.

¿Quién es Danry Vásquez? El pelotero sancionado por la LMB que estuvo involucrado en un caso de violencia doméstica
Las imágenes de decenas de miles de migrantes procedentes del África subsahariana intentando saltar vallas y nadar alrededor de los muelles para entrar en la ciudad española de Ceuta han despertado el temor en Europa a una nueva crisis migratoria.

Italia toma una medida ‘extraordinaria’ después de que 60 mil migrantes irrumpieran en una ciudad española
La presión sobre el sistema eléctrico ha aumentado a medida que Cuba lucha por asegurar las importaciones de combustible.

Cuba se sume en la oscuridad tras el colapso de su red eléctrica