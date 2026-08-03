Refuerza Monclova estrategia de seguridad con profesionalización de Policía Municipal

MONCLOVA, COAH.- Como parte de la estrategia permanente para preservar la paz y tranquilidad de las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista de la Policía Municipal y refrendó el compromiso de fortalecer una corporación más preparada, profesional y cercana a la ciudadanía. Durante la ceremonia realizada en la Comandancia Municipal, el presidente municipal reconoció el trabajo, disciplina y vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran la corporación, al destacar que su labor diaria es fundamental para mantener el orden, fortalecer la proximidad social y generar mayor confianza entre la población.

Villarreal señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y mediante el Modelo Coahuila de Seguridad, el municipio continuará impulsando acciones enfocadas en mejorar las capacidades de la Policía Municipal.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal mantiene acciones para fortalecer el equipamiento, la infraestructura y la incorporación de herramientas tecnológicas, además de programas permanentes de capacitación y profesionalización para que los elementos puedan responder de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía. “La seguridad es una prioridad permanente para nuestra administración. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para consolidar el Modelo Coahuila de Seguridad, brindando a nuestras y nuestros policías mejores herramientas, capacitación y condiciones para que continúen protegiendo a las familias de Monclova con profesionalismo y compromiso”, expresó el alcalde.

El edil destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado ha sido clave para consolidar una estrategia basada en la prevención, la proximidad social y el fortalecimiento institucional. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades estatales para fortalecer las instituciones de seguridad, respaldar a la Policía Municipal y mantener a Monclova como una ciudad con orden, seguridad y mejores condiciones para sus habitantes.

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