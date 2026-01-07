Refuerza Ramos Arizpe acciones permanentes de limpieza y embellecimiento urbano

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de forma permanente las acciones de limpieza y embellecimiento urbano en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de fortalecer la imagen urbana, prevenir riesgos a la salud pública y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

A través de las brigadas de Parques y Jardines, en días recientes se realizaron trabajos de retiro de escombro en la Plaza Tula, ubicada en la colonia Analco, así como en la calle Baldemar Perales de la colonia Estación, atendiendo zonas que requerían intervención inmediata para conservar espacios seguros, ordenados y funcionales para la comunidad.