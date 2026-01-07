Refuerza Ramos Arizpe acciones permanentes de limpieza y embellecimiento urbano

El Gobierno Municipal intensificó en los últimos días los trabajos de retiro de escombro, limpieza y mantenimiento de plazas, canchas y vialidades en distintas colonias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de forma permanente las acciones de limpieza y embellecimiento urbano en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de fortalecer la imagen urbana, prevenir riesgos a la salud pública y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

A través de las brigadas de Parques y Jardines, en días recientes se realizaron trabajos de retiro de escombro en la Plaza Tula, ubicada en la colonia Analco, así como en la calle Baldemar Perales de la colonia Estación, atendiendo zonas que requerían intervención inmediata para conservar espacios seguros, ordenados y funcionales para la comunidad.

$!Las acciones de embellecimiento urbano incluyeron la cancha principal y plazas de Santa Luz Analco, así como la colonia Esmeralda.
Las acciones de embellecimiento urbano incluyeron la cancha principal y plazas de Santa Luz Analco, así como la colonia Esmeralda. FOTO: CORTESÍA

De manera complementaria, se llevó a cabo una limpieza integral en la cancha principal de Santa Luz Analco y en diversas plazas de esta misma colonia, acciones orientadas a recuperar áreas de convivencia y activación física. Estas labores se extendieron también a la plaza pública de la colonia Esmeralda y al bulevar Mariano Morales, donde se efectuaron trabajos de limpieza general en beneficio de peatones y automovilistas.

$!En Ramos Arizpe son permanentes las acciones de limpieza.
En Ramos Arizpe son permanentes las acciones de limpieza. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal destacó que estas tareas forman parte de una estrategia constante de mantenimiento urbano que incluye barrido manual, retiro de escombro, deshierbe, descacharrización y recolección de basura en colonias, plazas, vialidades y espacios públicos.

Autoridades municipales subrayaron que este esquema de trabajo se mantiene activo durante todo el año, con el objetivo de conservar una ciudad limpia, ordenada y con entornos adecuados para la convivencia social, reafirmando el compromiso de la administración con el bienestar de la población.

