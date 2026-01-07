Ramos Arizpe: Arranca construcción de complejo recreativo y deportivo en ejido Mesillas

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este miércoles el inicio de las obras de una nueva plaza y complejo deportivo en la comunidad de Mesillas. Durante el evento, el mandatario aseguró que, a pesar de los retos económicos globales, su administración mantendrá los compromisos adquiridos con el sector rural.

“Iniciamos con la primera plaza aquí en Mesillas, una obra que nos estaban pidiendo mucho y sobre todo pues que es esparcimiento para toda la familia”, declaró el edil. El proyecto contempla canchas deportivas de usos múltiples, áreas de juegos infantiles y una palapa, diseñadas para fortalecer la convivencia vecinal.

Gutiérrez Merino subrayó que el plan de desarrollo para el campo incluye otras tres o cuatro plazas adicionales en comunidades como Ojo Caliente y San Gregorio. Estas inversiones, realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado, buscan llevar infraestructura de calidad a las zonas de mayor necesidad.

Además de la infraestructura física, el Alcalde destacó el avance del programa de alumbrado público y la entrega de apoyos directos. “Estamos ya casi por terminar lo que es el ejido iluminado, traemos un 80% de lo que es la iluminación en todos”, puntualizó el munícipe.