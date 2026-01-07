Ramos Arizpe: Arranca construcción de complejo recreativo y deportivo en ejido Mesillas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció la construcción de nuevas plazas y la garantía de apoyos alimentarios ante un panorama económico complejo
El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este miércoles el inicio de las obras de una nueva plaza y complejo deportivo en la comunidad de Mesillas. Durante el evento, el mandatario aseguró que, a pesar de los retos económicos globales, su administración mantendrá los compromisos adquiridos con el sector rural.
“Iniciamos con la primera plaza aquí en Mesillas, una obra que nos estaban pidiendo mucho y sobre todo pues que es esparcimiento para toda la familia”, declaró el edil. El proyecto contempla canchas deportivas de usos múltiples, áreas de juegos infantiles y una palapa, diseñadas para fortalecer la convivencia vecinal.
TE PUEDE INTERESAR: Celebran Día de Reyes en El Escorial y refuerzan la convivencia comunitaria en Ramos Arizpe
Gutiérrez Merino subrayó que el plan de desarrollo para el campo incluye otras tres o cuatro plazas adicionales en comunidades como Ojo Caliente y San Gregorio. Estas inversiones, realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado, buscan llevar infraestructura de calidad a las zonas de mayor necesidad.
Además de la infraestructura física, el Alcalde destacó el avance del programa de alumbrado público y la entrega de apoyos directos. “Estamos ya casi por terminar lo que es el ejido iluminado, traemos un 80% de lo que es la iluminación en todos”, puntualizó el munícipe.
Respecto al suministro de agua, una de las demandas más sentidas, informó sobre la extracción de agua en Nuevo Yucatán con una perforación a más de 600 metros. “La prioridad en los programas y apoyos al campo es el agua para que no falte. El agua y la electrificación”, enfatizó Gutiérrez.
SEGUIRÁN APOYOS SOCIALES
Ante el inicio del año electoral, el alcalde fue claro al señalar que los beneficios para la ciudadanía no se detendrán. “Los apoyos sociales no se suspenden... lo que es educación, lo que es agua, lo que es programas alimenticios, bueno, eso siguen trabajando normalmente”, garantizó ante los medios.
Sin embargo, reconoció que el 2025 cerró con dificultades financieras debido a la baja en la recaudación del ISAI y los efectos de los aranceles industriales. “Ha sido un año muy difícil... se nos bajó también algo de proyección que teníamos nosotros”, admitió al referirse al contexto económico actual.
TE PUEDE INTERESAR: Reconocen en Ramos Arizpe la vocación y entrega del personal de enfermería
Para salvaguardar programas como la “tarjeta más chida” y el transporte gratuito, el Ayuntamiento implementará una política de austeridad estricta. “Vamos a apretarnos el cinturón para poder cumplir con todo nuestros programas sociales”, aseguró el alcalde respecto al manejo de los recursos públicos.
Finalmente, el edil explicó que el recorte de gastos operativos incluirá la restricción en la contratación de personal y el consumo de combustibles. Con estas medidas, busca asegurar que el impacto de la crisis externa no afecte directamente el bolsillo de las familias ramosarizpenses.