Saltillo: Refuerzan limpieza con intervención de callejones en Mirasierra
En el fraccionamiento Mirasierra se retiró basura, escombro, maleza y se desazolvaron puntos de estancamiento de agua
Como parte de la estrategia municipal para recuperar espacios públicos, reforzar la seguridad y prevenir riesgos sanitarios, el Gobierno de Saltillo realizó una intervención integral en diversos callejones de la ciudad mediante labores de limpieza profunda y mantenimiento.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales retiraron basura acumulada, escombro, maleza, objetos abandonados y realizaron desazolve en puntos donde el agua de lluvia suele estancarse en el fraccionamiento Mirasierra, al oriente de la ciudad.
Las brigadas del programa “Aquí Andamos” atendieron los callejones ubicados entre las calles 19, 17, 15 y 13, así como entre el bulevar Revolución y la calle 16. Estas acciones fueron solicitadas por la ciudadanía a través del asistente virtual Saltillo Fácil.
El Gobierno Municipal destacó que la limpieza de estos espacios reduce la proliferación de plagas, evita malos olores, disminuye riesgos de incendio y mejora la percepción de seguridad. Desde el inicio de la administración, se han retirado más de 664 toneladas de desechos de callejones, pasillos, puentes peatonales y lotes baldíos.
AVANZAN TRABAJOS EN OBREGÓN
En paralelo, avanzan los trabajos para mantener Saltillo como una ciudad más limpia. Personal de Infraestructura y Obra Pública rehabilitó las rejillas pluviales del Centro, como en el cruce de Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez, donde instalaron un nuevo marco metálico y compactaron el área tras retirar basura y sedimentos. Vecinos agradecieron las acciones que mejoran el desalojo de agua y la movilidad.
El Vivero Municipal también embelleció el primer cuadro con la siembra de cientos de Nochebuenas en calles como Padre Flores, Melchor Ocampo, Abbott y Benito Juárez. Estas labores se extendieron a bulevares como Venustiano Carranza, Francisco Coss, Los Valdez y Narro Robles. Asimismo, Medio Ambiente atendió integralmente el camellón de Venustiano Carranza, entre Coss y Canadá.
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos e hizo un llamado a la población para evitar tirar basura y conservar limpios los entornos compartidos.