Refuerzan acciones de bacheo en colonias de Ramos Arizpe con apoyo ciudadano

El Gobierno Municipal mantiene y refuerza durante este inicio de año las acciones de bacheo en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellas zonas que la propia ciudadanía ha señalado como de atención urgente, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vial.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento vial, la cual se sustenta en la participación ciudadana, los reportes directos y los recorridos constantes de supervisión por parte de las autoridades municipales.

“Escuchamos a la gente y actuamos. Son los ciudadanos quienes nos apoyan con los reportes de baches que más afectan su movilidad, y ahí es donde estamos trabajando para dar soluciones”, señaló el presidente municipal.

De acuerdo con el edil, esta coordinación entre sociedad y gobierno permite atender de manera más eficiente las necesidades reales de cada colonia, ya que los reportes ciudadanos ayudan a ubicar con mayor precisión los puntos críticos que requieren intervención inmediata.