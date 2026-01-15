Refuerzan acciones de bacheo en colonias de Ramos Arizpe con apoyo ciudadano

Coahuila
/ 15 enero 2026
    Refuerzan acciones de bacheo en colonias de Ramos Arizpe con apoyo ciudadano
    En lo que va del año ya se ha trabajado en numerosas colonias y vialidades de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Se priorizan las zonas que la ciudadanía ha señalado como de atención urgente

El Gobierno Municipal mantiene y refuerza durante este inicio de año las acciones de bacheo en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellas zonas que la propia ciudadanía ha señalado como de atención urgente, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vial.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento vial, la cual se sustenta en la participación ciudadana, los reportes directos y los recorridos constantes de supervisión por parte de las autoridades municipales.

“Escuchamos a la gente y actuamos. Son los ciudadanos quienes nos apoyan con los reportes de baches que más afectan su movilidad, y ahí es donde estamos trabajando para dar soluciones”, señaló el presidente municipal.

De acuerdo con el edil, esta coordinación entre sociedad y gobierno permite atender de manera más eficiente las necesidades reales de cada colonia, ya que los reportes ciudadanos ayudan a ubicar con mayor precisión los puntos críticos que requieren intervención inmediata.

$!El programa de bacheo forma parte de una estrategia permanente de mantenimiento vial.
El programa de bacheo forma parte de una estrategia permanente de mantenimiento vial. FOTO: CORTESÍA

En lo que va del año, las brigadas municipales han realizado labores de bacheo en diversos sectores y vialidades de la ciudad, entre los que se encuentran Capellanía; Carretera a Monterrey; El Mirador; Eulalio Gutiérrez; Carretera a Los Valdez; Anacahuita; Lázaro Cárdenas; Real del Valle; Parque Industrial; Parajes del Valle; Parque Santa María; Manantiales; Analco; Escorial; Zona Centro; Villas del Sol; Quinta Manantiales; Elsa Hernández; Santos Saucedo; Revolución y Guanajuato, además de otros puntos que han sido detectados durante los recorridos de supervisión.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan no solo reparar los daños existentes, sino también prevenir el deterioro mayor de las vialidades, especialmente ante los efectos que provocan las lluvias, el tráfico pesado y el paso constante de vehículos.

Gutiérrez Merino reiteró que el trabajo conjunto con la ciudadanía seguirá siendo una prioridad en su administración. “Cuando la ciudadanía participa y el gobierno responde, los resultados se notan. Vamos a seguir atendiendo reportes y trabajando de forma cercana para mejorar los servicios públicos”, finalizó el alcalde de Ramos Arizpe.

El Gobierno Municipal invitó a la población a continuar realizando sus reportes a través de los canales oficiales, con el fin de seguir fortaleciendo las acciones de mantenimiento urbano y garantizar vialidades más seguras y funcionales para todos.

Temas


Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

