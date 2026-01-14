Abre Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe su agenda 2026 para actividades educativas y culturales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que el Teatro de la Ciudad “Eulalio Gutiérrez” abrió de manera oficial su agenda 2026, con la finalidad de que instituciones educativas, promotores culturales, artistas locales y expresiones del arte regional puedan integrarse a la programación que se desarrolla en este espacio representativo de la vida cultural del municipio.

Con una capacidad aproximada para 500 personas, el teatro se ha consolidado como un punto estratégico para la promoción del arte, la educación y la cultura, al mantenerse abierto a la comunidad y a la diversificación de actividades que fortalecen la identidad y la convivencia social en Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa Ramos Arizpe obras rurales a través del programa ‘Tú decides’

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la relevancia de este recinto como plataforma para el impulso al talento y a la formación cultural, al destacar que la apertura anticipada de la agenda responde a una política de inclusión y planeación ordenada.

“El Teatro de la Ciudad es un símbolo del impulso que damos al talento, a la educación y a la cultura; abrir su agenda 2026 y ponerlo a disposición de todas y todos, es reafirmar nuestro compromiso con la comunidad y con el desarrollo cultural de Ramos Arizpe”, expresó el Presidente Municipal.

En atención a la alta demanda que registra el recinto, particularmente para ceremonias de graduación y eventos escolares, la directora del teatro, Brenda Janeth Cardona Sánchez, informó que desde el pasado 5 de enero se habilitó formalmente la agenda 2026 para este tipo de solicitudes.