Abre Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe su agenda 2026 para actividades educativas y culturales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades municipales destacaron la importancia del recinto como motor del arte y la cultura
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que el Teatro de la Ciudad “Eulalio Gutiérrez” abrió de manera oficial su agenda 2026, con la finalidad de que instituciones educativas, promotores culturales, artistas locales y expresiones del arte regional puedan integrarse a la programación que se desarrolla en este espacio representativo de la vida cultural del municipio.
Con una capacidad aproximada para 500 personas, el teatro se ha consolidado como un punto estratégico para la promoción del arte, la educación y la cultura, al mantenerse abierto a la comunidad y a la diversificación de actividades que fortalecen la identidad y la convivencia social en Ramos Arizpe.
TE PUEDE INTERESAR: Impulsa Ramos Arizpe obras rurales a través del programa ‘Tú decides’
Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la relevancia de este recinto como plataforma para el impulso al talento y a la formación cultural, al destacar que la apertura anticipada de la agenda responde a una política de inclusión y planeación ordenada.
“El Teatro de la Ciudad es un símbolo del impulso que damos al talento, a la educación y a la cultura; abrir su agenda 2026 y ponerlo a disposición de todas y todos, es reafirmar nuestro compromiso con la comunidad y con el desarrollo cultural de Ramos Arizpe”, expresó el Presidente Municipal.
En atención a la alta demanda que registra el recinto, particularmente para ceremonias de graduación y eventos escolares, la directora del teatro, Brenda Janeth Cardona Sánchez, informó que desde el pasado 5 de enero se habilitó formalmente la agenda 2026 para este tipo de solicitudes.
Detalló que, con el propósito de brindar mayores oportunidades a las instituciones educativas, se contempla la programación de hasta tres ceremonias de graduación por día, cada una con una duración máxima de tres horas, destinadas exclusivamente al protocolo de entrega de documentos.
Para la asignación de fechas, las instituciones interesadas deberán presentar un oficio de solicitud de renta con la fecha del evento, firmar la carta de aceptación del Reglamento del Teatro, entregar la lista de alumnos graduados y realizar el trámite únicamente a través del director o directora del plantel. El proceso incluye la recepción y validación de la documentación, así como la asignación de fecha y horario conforme a la disponibilidad del recinto.
El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la comunidad educativa, artística y cultural a hacer un uso responsable de este espacio, que continúa consolidándose como un punto de encuentro para el talento, la expresión cultural y la convivencia social en Ramos Arizpe.