Impulsa Ramos Arizpe obras rurales a través del programa ‘Tú decides’
Con una inversión de 176 mil pesos, entregó obras de infraestructura hídrica, apoyo ganadero y alumbrado público en el ejido Plan de Guadalupe
RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del programa “Tú decides”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó entrega de distintas obras en el ejido Plan de Guadalupe, donde se ejecutaron acciones orientadas a mejorar el acceso al agua y fortalecer la actividad ganadera de la comunidad.
Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que el desarrollo del campo es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos y la gente del medio rural.
“Todo lo que hoy estamos haciendo en el campo es posible porque nuestras comunidades no están solas; cuentan con el respaldo permanente del Municipio y con el apoyo constante del Gobierno del Estado”, expresó.
Las acciones realizadas incluyeron el suministro y colocación de 2 tinacos de 5 mil litros cada uno en la planta potabilizadora, así como la rehabilitación del área de guarda-ganado, con una inversión total de 176 mil pesos, beneficiando a 48 familias del ejido.
Adicionalmente, la Dirección de Alumbrado Público llevó a cabo la instalación de 25 luminarias tipo LED de 60 watts, fortaleciendo la seguridad y mejorando las condiciones de movilidad durante la noche en la comunidad.
La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que de manera complementaria y durante el año pasado, se entregaron 48 paquetes de aves de traspatio, se realizaron 16 trámites de fierro de herrar y señal de sangre, se apoyó a 15 productores con el programa de barbecho rastra, alcanzando 22.5 hectáreas trabajadas, así como la entrega de 500 kilogramos de sorgo.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del campo, atendiendo las decisiones de la propia comunidad y fortaleciendo la calidad de vida en las zonas rurales del municipio.