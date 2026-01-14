Impulsa Ramos Arizpe obras rurales a través del programa ‘Tú decides’

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del programa “Tú decides”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó entrega de distintas obras en el ejido Plan de Guadalupe, donde se ejecutaron acciones orientadas a mejorar el acceso al agua y fortalecer la actividad ganadera de la comunidad.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que el desarrollo del campo es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos y la gente del medio rural.

“Todo lo que hoy estamos haciendo en el campo es posible porque nuestras comunidades no están solas; cuentan con el respaldo permanente del Municipio y con el apoyo constante del Gobierno del Estado”, expresó.