Impulsa Ramos Arizpe obras rurales a través del programa ‘Tú decides’

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Impulsa Ramos Arizpe obras rurales a través del programa ‘Tú decides’
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de obras rurales en el ejido Plan de Guadalupe, como parte del programa “Tú decides”. FOTO: CORTESÍA

Con una inversión de 176 mil pesos, entregó obras de infraestructura hídrica, apoyo ganadero y alumbrado público en el ejido Plan de Guadalupe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del programa “Tú decides”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó entrega de distintas obras en el ejido Plan de Guadalupe, donde se ejecutaron acciones orientadas a mejorar el acceso al agua y fortalecer la actividad ganadera de la comunidad.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que el desarrollo del campo es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos y la gente del medio rural.

TE PUEDE INTERESAR: Sedu anuncia proceso de preinscripciones para educación básica en Coahuila

“Todo lo que hoy estamos haciendo en el campo es posible porque nuestras comunidades no están solas; cuentan con el respaldo permanente del Municipio y con el apoyo constante del Gobierno del Estado”, expresó.

$!La colocación de tinacos en la planta potabilizadora fortalece el acceso al agua para las familias del ejido.
La colocación de tinacos en la planta potabilizadora fortalece el acceso al agua para las familias del ejido. FOTO: CORTESÍA

Las acciones realizadas incluyeron el suministro y colocación de 2 tinacos de 5 mil litros cada uno en la planta potabilizadora, así como la rehabilitación del área de guarda-ganado, con una inversión total de 176 mil pesos, beneficiando a 48 familias del ejido.

Adicionalmente, la Dirección de Alumbrado Público llevó a cabo la instalación de 25 luminarias tipo LED de 60 watts, fortaleciendo la seguridad y mejorando las condiciones de movilidad durante la noche en la comunidad.

$!Los beneficios del programa “Tú decides” impactan también en la educación.
Los beneficios del programa “Tú decides” impactan también en la educación. FOTO: CORTESÍA

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que de manera complementaria y durante el año pasado, se entregaron 48 paquetes de aves de traspatio, se realizaron 16 trámites de fierro de herrar y señal de sangre, se apoyó a 15 productores con el programa de barbecho rastra, alcanzando 22.5 hectáreas trabajadas, así como la entrega de 500 kilogramos de sorgo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del campo, atendiendo las decisiones de la propia comunidad y fortaleciendo la calidad de vida en las zonas rurales del municipio.

Temas


Agua
Campo
inversiones

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La grave detención del Director de Vanguardia, columna señala error arbitrario

La grave detención del Director de Vanguardia, columna señala error arbitrario
La nueva política electoral

La nueva política electoral
true

Maduro cayó... como anillo al dedo a la 4T
true

POLITICÓN: Ramos Escalante y Fuentes Garza, el dúo que ‘coincide’ en tramas legales bajo sospecha
En ambos casos, donde se han detectado anomalías en el proceso, aparecen al menos dos personajes: Marco Antonio Fuentes Garza y Luis Ramos Escalante

Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA
Vecinos se congregaron en torno al domicilio.

Encuentran a mujer sin vida y en estado de descomposición, en Saltillo
Autoridades realizaron el corte de listón durante el evento de entrega.

Entrega Alcalde ampliación del Centro Comunitario DIF Saltillo en Satélite Sur
Manifestantes en la capital iraní sostienen pancartas con mensajes políticos y fotografías de víctimas durante las recientes jornadas de descontento social.

Irán enfrenta una de sus represiones más mortíferas bajo un apagón informativo