Refuerzan blindaje de Saltillo en límites con Zacatecas para prevenir ingreso de la delincuencia

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    Refuerzan blindaje de Saltillo en límites con Zacatecas para prevenir ingreso de la delincuencia
    Ayer se informó que la Policía Municipal de Saltillo obtuvo la acreditación internacional CALEA, considerada el máximo estándar de calidad para corporaciones de seguridad pública. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad de Saltillo reforzó la vigilancia en los límites con Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí mediante operativos conjuntos, patrullajes y el uso de drones para prevenir el ingreso de grupos delictivos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo intensificó el blindaje en los límites de Coahuila con Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí mediante operativos coordinados con fuerzas estatales y federales, con el propósito de fortalecer la vigilancia preventiva y mantener las condiciones de seguridad en la Región Sureste.

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El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que recientemente se llevó a cabo una reunión de coordinación en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, en la que participaron mandos de la Sexta Zona Militar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Marina para definir estrategias de vigilancia en los accesos al municipio.

Como parte de estas acciones, uno de los puntos prioritarios es el ejido La Ventura, ubicado en los límites con el municipio de El Salvador, Zacatecas, donde se mantiene presencia permanente de elementos del Grupo de Reacción durante el día y la noche.

El operativo también contempla el uso de drones para realizar recorridos de vigilancia aérea y monitorear las zonas limítrofes con Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, con el objetivo de detectar cualquier situación de riesgo de manera oportuna.

Garza Félix detalló que alrededor de 50 elementos de la Comisaría de Seguridad y del Grupo de Reacción Sureste participan en estos despliegues, los cuales se realizan de manera coordinada con autoridades militares y estatales.

Asimismo, explicó que las instalaciones del Ejército servirán como punto estratégico de concentración para que las distintas corporaciones puedan reaccionar de forma inmediata ante cualquier contingencia que pudiera presentarse en la región.

El comisionado reiteró que, aunque Coahuila mantiene indicadores positivos en materia de seguridad, las autoridades buscan anticiparse a cualquier amenaza mediante una vigilancia permanente en las zonas limítrofes con entidades donde se han registrado mayores problemas de violencia.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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