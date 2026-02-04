Refuerzan equipamiento de Bomberos de Arteaga con apoyo de empresarios

Gracias al apoyo de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) y al trabajo conjunto con el Patronato del Cuerpo de Bomberos de la Región Sureste, la Estación 7 de Bomberos de Arteaga recibió nuevo equipamiento con el objetivo de mejorar las condiciones de descanso, comunicación, seguridad y operación del personal.

La entrega se realizó este lunes en las instalaciones de la Estación 7, como parte del evento “Tu apoyo los equipa”, y representa una inversión superior a los 300 mil pesos, destinada a fortalecer la capacidad de respuesta de los bomberos que operan en esta zona estratégica del municipio.

Alejandro Villarreal Mireles, presidente del Patronato de Bomberos, destacó que este equipamiento es resultado de una alianza con el sector empresarial. “Este tipo de acciones demuestran que cuando sociedad civil y empresariado caminamos en la misma dirección, los resultados se traducen en mejores condiciones para quienes diariamente ponen su vida al servicio de la comunidad”, señaló.

Entre el material entregado se encuentran cascos para bombero estructural y brigadistas forestales, mangueras, radios de comunicación, así como bases de cama, colchones y almohadas, con el fin de garantizar condiciones dignas de descanso durante las guardias.

Durante el evento, Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, resaltó la importancia de la Estación 7, al señalar que su ubicación permite atender emergencias no solo del municipio, sino también de zonas colindantes con Saltillo y Ramos Arizpe, así como tramos carreteros de alto riesgo como Los Chorros y el bulevar Óscar Flores Tapia.

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, agradeció la participación del Patronato y de la FEC, señalando que estas aportaciones se traducen en vidas salvadas y mayor seguridad para las familias. Agregó que el equipo también beneficiará a las subestaciones de San Antonio de las Alazanas y Lirios-Tunal.