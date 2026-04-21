Refuerzan mantenimiento de drenaje y alcantarillado en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    Refuerzan mantenimiento de drenaje y alcantarillado en Ramos Arizpe
    Personal municipal antiende limpieza de rejillas y retira desechos para evitar taponamientos en el sistema pluvial. Hector Garcia

Piden usar el chatbot para enviar reportes sobre basura de gran tamaño y evitar taponamientos

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe, a través de la Secretaría de Servicios Municipales, intensificó las labores de mantenimiento y limpieza en el sistema de alcantarillado pluvial de los principales bulevares. El objetivo es prevenir daños vehiculares y hundimientos.

Edgar Tamez Garza, titular de la dependencia, informó que estas acciones se centran en la reparación de rejillas y la extracción de desechos. “Estamos aprovechando para hacer limpieza dentro de ellos. Se han reparado algunos en Plan de Guadalupe y otros en el bulevar Díaz Ordaz”, explicó.

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El funcionario señaló que, tras las recientes precipitaciones, el personal realiza recorridos de inspección. “Después de cada lluvia se hace el mantenimiento o la limpieza de cada uno para que no nos ocasione algún hundimiento por taponamientos”, detalló.

Tamez Garza alertó sobre el hallazgo de objetos de gran tamaño que obstruyen el flujo del agua. Mencionó que han detectado desde carriolas y bolsas de basura hasta llantas en puntos críticos como la colonia Peña Alta.

Para evitar que estos desechos terminen en la vía pública, el secretario recordó que el municipio cuenta con canales de atención directa. “El chatbot ha sido muy buena herramienta para la ciudadanía. Ahí pueden mandar cualquier reporte y nosotros podemos ayudar a recogerlo”, afirmó.

Asimismo, puso a disposición de los habitantes las instalaciones de la dependencia para quienes puedan trasladar sus residuos. “Pueden llevar todos estos desechos, ya sea escombro o cosas grandes, al patio de Servicios Municipales; ahí podemos recibirlos sin costo alguno”, indicó.

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Actualmente, el sistema de atención recibe entre 15 y 20 reportes diarios. Estos se enfocan principalmente en la recolección de cacharros, escombro y mantenimiento de espacios públicos como plazas y parques.

Finalmente, reiteró que el servicio de recolección de basura doméstica opera con normalidad. Los reportes especiales se concentran en muebles u objetos de gran tamaño que la ciudadanía desecha para evitar acumulaciones peligrosas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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