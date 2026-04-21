POSCO International apuesta por la educación y tecnología en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    POSCO International apuesta por la educación y tecnología en Ramos Arizpe
    Directivos de la firma señalaron que mantienen su plantilla laboral en la región, pese a las condiciones del mercado, mientras continúan con iniciativas de apoyo social. MANUEL RODRÍGUEZ

La empresa impulsa el crecimiento conjunto con la comunidad mediante apoyos a escuelas y la producción de componentes para motores eléctricos

La empresa coreana POSCO International reafirmó su compromiso social en Ramos Arizpe al entregar diversos apoyos a instituciones educativas locales. Yong Suk Park, representante de la compañía, destacó que estas acciones buscan fortalecer el vínculo con la comunidad donde operan actualmente.

“Lo que piensa es que, por ejemplo, las escuelas también son un motor de esa ciudad. Y también son el corazón de Ramos Arizpe; por lo tanto, nosotros siempre tratamos de crecer juntos con la comunidad”, expresó el directivo sobre el propósito de su programa altruista.

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La empresa, que se especializa en la fabricación de componentes de alta tecnología, vincula su éxito industrial con el bienestar social. Según Park, así como fabrican piezas vitales para vehículos, las escuelas representan el motor que impulsa el futuro de la sociedad mexicana.

“Ahora, lo que estamos produciendo es el núcleo de los motores para los vehículos eléctricos. Ese es el corazón de un auto y también del futuro”, detalló Park al explicar la relevancia de su producción en la planta instalada en la Región Sureste de Coahuila.

Los apoyos se han distribuido en diversos niveles, desde preescolar hasta bachillerato. En instituciones como la Secundaria Fidencio Flores y el Cecytec, la ayuda incluye equipamiento digital y herramientas de práctica, mientras que en preescolares se han instalado patios sintéticos y juegos.

“No solo como unas cosas, sino de forma integral. Un apoyo aún no puede ser perfecto, pero tratamos de apoyar más en las áreas para el crecimiento de los jóvenes de Ramos Arizpe”, señaló Yong Suk Park sobre la diversidad de los recursos entregados a las escuelas.

En el ámbito industrial, destacó que el material utilizado para los núcleos de los motores es una tecnología exclusiva de POSCO Corea. Esta innovación se combina con el talento local para posicionar a la región en un mercado global sumamente competitivo y especializado.

“Combinación de la tecnología de Corea con la inteligencia y mano de obra de México; así podemos, mejor dicho, conquistar el mundo juntos. Ese sería mi pequeño sueño”, comentó el representante de la firma internacional sobre su visión a largo plazo.

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Respecto a la estabilidad laboral ante las complicaciones comerciales con Estados Unidos, Park aseguró que mantienen su plantilla de 250 empleados. A diferencia de otras compañías que han reducido líneas, POSCO apuesta por la retención de su capital humano para el crecimiento.

“Aquí muchas compañías redujeron sus líneas, algo así, pero nosotros trataremos de mantener a los empleados juntos para nuestro crecimiento”, concluyó Park, reafirmando la estabilidad de la empresa en el municipio ante los retos económicos actuales.

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Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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