Alertan por irregularidades en manejo de fondos de ‘La escuela es nuestra’, en Coahuila

El presidente de la organización en el estado, Juan Francisco Javier Mancillas, señaló que las inconformidades surgieron a lo largo del ciclo escolar, concluido oficialmente el pasado 14 de julio, y estuvieron relacionadas principalmente con presuntos desvíos de recursos administrados por los Comités Escolares de Administración Participativa.

Al menos 14 quejas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del programa federal “La escuela es nuestra” fueron atendidas durante el ciclo escolar 2025-2026 en Coahuila , informó la Asociación Nacional de Padres de Familia, que llamó a fortalecer la capacitación y supervisión de los comités encargados de administrar los recursos destinados a mejorar la infraestructura educativa.

“Este año atendimos alrededor de 10 ó 14 quejas de desviación de recursos y no queremos que eso siga sucediendo”, expresó.

MAYOR CAPACITACIÓN Y TRANSPARENCIA

El dirigente consideró que, si bien el programa representa una oportunidad para mejorar las condiciones de los planteles, resulta indispensable brindar una mejor preparación a quienes integran los comités escolares, ya que administran recursos públicos sin contar, en muchos casos, con los conocimientos necesarios.

“Tenemos que profesionalizar a los padres de familia porque no son cualquier cosa ni cualquier recurso”, sostuvo.

Añadió que la Secretaría de Educación Pública debe fortalecer los esquemas de capacitación e implementar mecanismos de control que garanticen el uso adecuado y transparente de los recursos asignados a las escuelas.

De acuerdo con la Delegación de Programas para el Bienestar, durante 2026 el programa beneficia a 980 planteles de educación básica y media superior en Coahuila, mediante una inversión federal de 408 millones 850 mil pesos, destinada a obras como rehabilitación de aulas, sanitarios, techumbres, instalaciones eléctricas, espacios deportivos y otras mejoras que impactarán a 201 mil 98 estudiantes.

Mancillas indicó que la infraestructura escolar continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo. Como ejemplo, recordó el colapso de una estructura en un plantel de San Pedro y el accidente registrado en un jardín de niños de Monclova, situaciones que, afirmó, evidencian la necesidad de reforzar la supervisión tanto de las obras como de las condiciones físicas de los planteles.