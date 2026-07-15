Alumnos de Aula Lego sorprenden con proyectos de robótica e innovación tecnológica, en Saltillo

Un total de 70 alumnos del Aula de Integración Lego de la Secretaría de Educación de Coahuila, perteneciente al sector Campo Redondo, concluyeron el ciclo escolar 2025-2026 con una magna exposición de proyectos enfocados en ciencia, tecnología e innovación. Durante el evento, que marcó el fin de las actividades académicas, niñas y niños de primaria y secundaria con aptitudes sobresalientes de tipo intelectual, mostraron públicamente sus habilidades y destrezas en el diseño y programación de prototipos de robos, capaces de realizar diversas funciones, así como distintas propuestas científicas y soluciones innovadoras.

“Estos proyectos han ido a diferentes tipos de competencias a nivel estatal, regional y vamos, próximamente, a participar en la competencia a nivel nacional”, dijo Ninfa Martínez Salas, maestra del Aula Lego Sector Campo Redondo turno vespertino. La docente señaló que aunque ya han comenzado las vacaciones, los estudiantes se organizan desde casa para seguir practicando: “Y través del juego ellos van aprendiendo. Son ya cuestiones demecanismos, de programación, utilizando diferentes tipos de materiales y aplicaciones”. La exhibición contó con la presencia de padres de familia y maestros, quienes pudieron conocer los mejores proyectos creados por los alumnos, varios de ellos reconocidos en competencias estatales y regionales de robótica. Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a los estudiantes que tuvieron una participación destacada en los torneos realizados durante el ciclo escolar. Entre los equipos galardonados destacó el integrado por Alexa Patricia Moreno Rodríguez, Bibian Carrizales Díaz y Christian Francisco Torres Cepeda, quienes obtuvieron su pase al Campeonato Nacional de Robótica, que se llevará a cabo en Orizaba, Veracruz, durante septiembre próximo.

Carlos Dávila, papa de Humberto Rafael, nivel preescolar, equipo Dinos, declaró que este tipo de actividades, les permite a los pequeños afrontar diferentes retos y problemáticas de la vida cotidiana. “Ellos van viendo cómo resolver, de manera matemática y sistemática, cada una de las situaciones a las cuales se van enfrentando”, comentó.

Martínez Salas explicó que las Aulas Lego que operan en el estado brindan atención desde educación preescolar y también reciben a estudiantes con condiciones como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y autismo, siempre que cuenten con aptitudes sobresalientes. Luego de las distinciones, directivos del Aula Lego agradecieron el compromiso de los alumnos, el trabajo constante de los docentes, el respaldo de las autoridades educativas y el apoyo de los padres de familia, mismos que se hicieron presentes en cada etapa del proyecto.

“Tenemos una comunidad muy unida, siempre están al pendiente de todo lo que nos haga falta, de las actividades que realizamos, siempre al pendiente de los alumnos”, enfatizó Ninfa Salas. La ceremonia culminó con un recorrido por los stands con los proyectos de los estudiantes. “Es muy significativo ver cómo los alumnos, a partir de unas piezas pequeñas de Lego, pueden crear un prototipo grandísimo, cosas que a lo mejor a nosotros no se nos ocurren”, finalizó la docente.

Temas

Educación Robótica Escuelas

Localizaciones

Coahuila Saltillo

