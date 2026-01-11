Refuerzan Operativo Abrigo ante frío y lluvias; trasladan a 16 a albergues en Torreón

/ 11 enero 2026
    Refuerzan Operativo Abrigo ante frío y lluvias; trasladan a 16 a albergues en Torreón
    Se trasladaron 16 personas en situación de calle a albergues.

Los albergues ofrecen espacio seguro, alimentos y bebidas calientes.

Las dependencias municipales que integran el Operativo Abrigo, en coordinación con autoridades estatales, se mantienen en alerta ante las bajas temperaturas y lluvias registradas en Torreón, con el objetivo de proteger la salud y la integridad de la población.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo fueron trasladadas 16 personas en situación de calle a los albergues municipales, a fin de resguardarlas del frío.

Explicó que al llegar a los albergues se les brinda un espacio cálido y seguro, además de alimentos y bebidas calientes. Señaló que algunas personas se resisten a acudir a estos espacios, por lo que, en esos casos, el personal les entrega cobijas, así como alimentos y bebidas calientes para mitigar los efectos de las bajas temperaturas.

Detalló que de las 16 personas trasladadas, 14 fueron llevadas al albergue de Protección Civil y dos al albergue del DIF Nueva Rosita.

El operativo se reforzará durante la próxima semana.
El operativo se reforzará durante la próxima semana. FOTO: CORTESÍA

Juárez Llanas destacó que el Operativo Abrigo se desarrolla en coordinación entre dependencias municipales y estatales, con el fin de trabajar de manera conjunta para garantizar el bienestar de la comunidad.

Añadió que este operativo se reforzará durante toda la próxima semana, ya que se prevé que continúen las bajas temperaturas. “La seguridad y el bienestar de los ciudadanos son la prioridad, por lo que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger a quienes se encuentran en situación vulnerable. El alcalde Román Alberto Cepeda ha instruido a mantenerse alertas y seguir trabajando de manera coordinada”, subrayó.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a personas en situación vulnerable al número de Protección Civil y Bomberos 871 712 0066 o al 073, así como cualquier emergencia al 911.

Asimismo, exhortó a la población a evitar encender anafres o fogatas dentro de los hogares, utilizar de forma adecuada los calefactores, darles mantenimiento, apagarlos antes de dormir y no colocarlos cerca de muebles u objetos que puedan provocar accidentes.

Finalmente, recordó que los albergues municipales se encuentran ubicados en Prolongación Degollado s/n, entre avenida Delicias y bulevar Revolución; Auditorio Municipal, calle Degollado 745, colonia Luis Echeverría Álvarez; y en el DIF Nueva Rosita, bulevar Independencia 2233, colonia Nueva Rosita.

