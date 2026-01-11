Refuerzan Operativo Abrigo ante frío y lluvias; trasladan a 16 a albergues en Torreón

Las dependencias municipales que integran el Operativo Abrigo, en coordinación con autoridades estatales, se mantienen en alerta ante las bajas temperaturas y lluvias registradas en Torreón, con el objetivo de proteger la salud y la integridad de la población.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo fueron trasladadas 16 personas en situación de calle a los albergues municipales, a fin de resguardarlas del frío.

Explicó que al llegar a los albergues se les brinda un espacio cálido y seguro, además de alimentos y bebidas calientes. Señaló que algunas personas se resisten a acudir a estos espacios, por lo que, en esos casos, el personal les entrega cobijas, así como alimentos y bebidas calientes para mitigar los efectos de las bajas temperaturas.

Detalló que de las 16 personas trasladadas, 14 fueron llevadas al albergue de Protección Civil y dos al albergue del DIF Nueva Rosita.