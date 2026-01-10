Refuerzan en Torreón seguridad vial por obras en Villa Florida

Torreón
/ 10 enero 2026
    Refuerzan en Torreón seguridad vial por obras en Villa Florida
    Personal de Obras Públicas y Tránsito supervisa las adecuaciones viales en la zona de trabajos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades municipales coordinan acciones preventivas para reducir riesgos y afectaciones al tránsito durante la construcción del Paso Vial

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir afectaciones a la circulación y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, autoridades municipales coordinaron acciones preventivas en torno a las obras que se realizan en el Paso Vial de la colonia Villa Florida.

La Dirección de Obras Públicas, en conjunto con la Dirección de Tránsito y Vialidad y la empresa constructora responsable del proyecto, sostuvo una reunión de planeación para definir estrategias que permitan un desarrollo ordenado de los trabajos.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, explicó que aunque cada obra cuenta con una planeación previa, el monitoreo constante del flujo vehicular permite hacer ajustes conforme avanzan los trabajos, priorizando siempre la seguridad y la movilidad.

Durante el encuentro se acordó implementar medidas como el cierre del carril inferior de la calle Rodolfo González Treviño, con el fin de facilitar maniobras seguras, así como la instalación de malla delimitadora color naranja para prevenir accidentes.

El funcionario destacó que todas las adecuaciones se realizan de manera coordinada con Tránsito y Vialidad, dependencia que mantiene presencia permanente en la zona para orientar a la ciudadanía y agilizar el tránsito.

Finalmente, Von Bertrab Saracho exhortó a los automovilistas a circular con paciencia, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en campo, a fin de contribuir a la prevención de incidentes durante el desarrollo de la obra.

