Torreón invita a vivir su cultura a través de museos y exposiciones

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal invitó a la ciudadanía a disfrutar de la oferta cultural que ofrecen los museos de Torreón, los cuales albergan diversas exposiciones vigentes durante el inicio de este año.
Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), informó que uno de los espacios más destacados es el Museo Casa del Cerro.
En el recinto actualmente se presentan las exposiciones “Goce endémico”, de María Fernanda Gutiérrez, conocida como Desierto Chiquito, y “Trihada”, una muestra colectiva con la participación de Liliana Fischer, Ana Cuevas y Laura Leticia Estrello. Ambas exposiciones están próximas a concluir, los días 11 y 14 de enero, respectivamente.
Otro de los recintos imperdibles es el Museo Canal de la Perla, ubicado en la calle Cepeda, entre las avenidas Juárez e Hidalgo, en el centro de la ciudad
En sus túneles se exhibe la muestra “Infra-Intervenciones Psico-Internas”, del artista Rubén Maya, la cual permanecerá abierta al público hasta el 30 de enero. Además, este espacio cuenta con dos exposiciones permanentes: “Postales antiguas: el comercio en Torreón” y “Los edificios, parques y calles de Torreón”.
Méndez Vigatá señaló que el Centro Cultural Antigua Harinera también mantiene una exposición permanente titulada “Trazos Contemporáneos”, ubicada en el bulevar Revolución, en la calle Torreón Viejo, en el sector Alianza.
Asimismo, destacó que la Casa Mudéjar, situada en la calle Ildefonso Fuentes entre las avenidas Allende y Matamoros, alberga la exposición “Soy Biznaga”, de la artista Rowena Morales, la cual estará abierta hasta el próximo 27 de febrero.
Finalmente, indicó que el espacio del IMCE, en la esquina de la avenida Juárez y calzada Colón, presenta la exposición “Etéreo”, del artista Gibrán Mancisidor, con vigencia hasta el 30 de enero.
El funcionario extendió una invitación especial a los grupos escolares, exhortando a docentes y personal educativo a organizar recorridos por estos espacios culturales.