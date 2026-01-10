Torreón invita a vivir su cultura a través de museos y exposiciones

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal invitó a la ciudadanía a disfrutar de la oferta cultural que ofrecen los museos de Torreón, los cuales albergan diversas exposiciones vigentes durante el inicio de este año.

Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), informó que uno de los espacios más destacados es el Museo Casa del Cerro.

En el recinto actualmente se presentan las exposiciones “Goce endémico”, de María Fernanda Gutiérrez, conocida como Desierto Chiquito, y “Trihada”, una muestra colectiva con la participación de Liliana Fischer, Ana Cuevas y Laura Leticia Estrello. Ambas exposiciones están próximas a concluir, los días 11 y 14 de enero, respectivamente.

Otro de los recintos imperdibles es el Museo Canal de la Perla, ubicado en la calle Cepeda, entre las avenidas Juárez e Hidalgo, en el centro de la ciudad

En sus túneles se exhibe la muestra “Infra-Intervenciones Psico-Internas”, del artista Rubén Maya, la cual permanecerá abierta al público hasta el 30 de enero. Además, este espacio cuenta con dos exposiciones permanentes: “Postales antiguas: el comercio en Torreón” y “Los edificios, parques y calles de Torreón”.