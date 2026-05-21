Autoridades de los tres niveles de gobierno realizan operativo de seguridad en colonias del surponiente de Saltillo

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    Autoridades de los tres niveles de gobierno realizan operativo de seguridad en colonias del surponiente de Saltillo
    El operativo reunió a fuerzas municipales, estatales y federales para reforzar la presencia policial en la ciudad. CORTESÍA
    Autoridades de los tres niveles de gobierno realizan operativo de seguridad en colonias del surponiente de Saltillo
    Elementos de corporaciones estatales y municipales participaron en las acciones de seguridad desplegadas en distintos sectores. CORTESÍA

Corporaciones municipales, estatales y federales realizaron patrullajes y recorridos en sectores como Guayulera, La Minita y El Tanquecito para atender reportes ciudadanos

Autoridades municipales, estatales y federales realizaron un operativo coordinado en el surponiente de Saltillo, con recorridos y patrullajes en distintas colonias para reforzar la presencia policial y atender de manera directa reportes de la ciudadanía.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de acciones buscan mantener cercanía con las familias y conocer de primera mano las problemáticas de cada sector.

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“Así se construye la seguridad en Saltillo, escuchando y atendiendo a las familias de manera directa, porque son ellas quienes saben cuál es la situación en su cuadra, en el barrio”, expresó.

El despliegue fue encabezado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; y el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal, Grupo de Reacción Sureste y agrupamientos especializados de la Comisaría de Seguridad.

Las autoridades realizaron patrullajes y recorridos pedestres en colonias como Guayulera, El Bosque, La Minita y El Tanquecito, donde dialogaron con vecinos para recibir reportes y atender situaciones específicas detectadas en la zona.

$!Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron recorridos y patrullajes en colonias del surponiente de Saltillo.
Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron recorridos y patrullajes en colonias del surponiente de Saltillo. CORTESÍA

Javier Díaz destacó además la coordinación que existe con el Gobierno del Estado en materia de seguridad.

“La coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en temas de seguridad es prioridad”, comentó el edil.

Por su parte, el comisionado Miguel Ángel Garza Félix afirmó que el trabajo conjunto entre corporaciones permite mantener presencia permanente en distintos sectores de la ciudad.

“En Saltillo trabajamos como un solo equipo. La coordinación entre municipio, Estado y Federación no es discurso, es presencia diaria en las calles”, señaló.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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