Refuerzan prevención sanitaria con jornada de descacharrización y fumigación en Jiménez, Coahuila

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    Refuerzan prevención sanitaria con jornada de descacharrización y fumigación en Jiménez, Coahuila
    Las autoridades destacaron la importancia de mantener espacios limpios y libres de acumulaciones de agua. REDES SOCIALES

La actividad forma parte de las acciones permanentes en favor del bienestar de las familias del municipio

JIMÉNEZ, COAH.- Como parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer la salud pública y el bienestar de las familias del municipio, se llevó a cabo una Jornada de Descacharrización y Fumigación en Jiménez, iniciativa que contó con la visita del secretario de Salud de Coahuila, el doctor Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

Durante la jornada, autoridades estatales y municipales reiteraron la importancia de mantener estrategias preventivas para reducir los riesgos asociados a enfermedades transmitidas por vectores, particularmente aquellas relacionadas con la proliferación de mosquitos.

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Las acciones de descacharrización tienen como objetivo eliminar objetos y recipientes que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos, mientras que las labores de fumigación contribuyen al control de insectos transmisores de enfermedades.

Autoridades destacaron que este tipo de programas son fundamentales para promover entornos más limpios y seguros, además de fortalecer la cultura de la prevención entre la población.

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Asimismo, reconocieron el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por impulsar estrategias de salud pública enfocadas en la prevención y protección de las familias coahuilenses.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el municipio de Jiménez refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para salvaguardar la salud de la ciudadanía y mejorar las condiciones de bienestar en la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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