Refuerzan prevención sanitaria con jornada de descacharrización y fumigación en Jiménez, Coahuila

JIMÉNEZ, COAH.- Como parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer la salud pública y el bienestar de las familias del municipio, se llevó a cabo una Jornada de Descacharrización y Fumigación en Jiménez, iniciativa que contó con la visita del secretario de Salud de Coahuila, el doctor Eliud Felipe Aguirre Vázquez. Durante la jornada, autoridades estatales y municipales reiteraron la importancia de mantener estrategias preventivas para reducir los riesgos asociados a enfermedades transmitidas por vectores, particularmente aquellas relacionadas con la proliferación de mosquitos.

Las acciones de descacharrización tienen como objetivo eliminar objetos y recipientes que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos, mientras que las labores de fumigación contribuyen al control de insectos transmisores de enfermedades. Autoridades destacaron que este tipo de programas son fundamentales para promover entornos más limpios y seguros, además de fortalecer la cultura de la prevención entre la población.

Asimismo, reconocieron el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por impulsar estrategias de salud pública enfocadas en la prevención y protección de las familias coahuilenses. Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el municipio de Jiménez refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para salvaguardar la salud de la ciudadanía y mejorar las condiciones de bienestar en la comunidad.

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