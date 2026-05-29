Lanza Salud Pública recomendaciones ante altas temperaturas en Torreón

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, explicó que entre los principales signos de alerta en adultos mayores se encuentran la confusión mental, dolor de cabeza, sed intensa, fatiga, náuseas y piel seca. En los menores, señaló, pueden presentarse fiebre, irritabilidad, aletargamiento y síntomas de deshidratación, como llanto sin lágrimas.

TORREÓN, COAH.- Ante las altas temperaturas que se registran en la región, la Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón emitió una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y padecimientos gastrointestinales, con especial atención en niños y adultos mayores.

El funcionario exhortó a la población a buscar atención médica ante cualquiera de estos síntomas y evitar la automedicación. También recomendó utilizar ropa ligera, reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación y, en el caso de los adultos mayores, usar gorras, sombreros o lentes para protegerse.

Además, advirtió sobre el aumento de enfermedades gastrointestinales durante esta temporada. Para disminuir riesgos, pidió mantener medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos antes de comer y después de ir al baño, así como evitar el consumo de alimentos preparados en la vía pública.

Riveroll Duarte informó que la Dirección de Salud Pública Municipal brinda atención a personas con malestares estomacales o afectaciones relacionadas con el calor. Las instalaciones se ubican en avenida Ocampo 1167 Oriente, colonia Segundo de Cobián Centro, con horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Para mayor información, está disponible el teléfono 871 500 7200.