Lanza Salud Pública recomendaciones ante altas temperaturas en Torreón

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    Lanza Salud Pública recomendaciones ante altas temperaturas en Torreón
    Salud Pública de Torreón exhortó a la población a mantenerse hidratada y tomar precauciones ante las altas temperaturas que se registran en la región. SANDRA GÓMEZ

Autoridades piden extremar cuidados con niños y adultos mayores para prevenir golpes de calor y enfermedades gastrointestinales

TORREÓN, COAH.- Ante las altas temperaturas que se registran en la región, la Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón emitió una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y padecimientos gastrointestinales, con especial atención en niños y adultos mayores.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, explicó que entre los principales signos de alerta en adultos mayores se encuentran la confusión mental, dolor de cabeza, sed intensa, fatiga, náuseas y piel seca. En los menores, señaló, pueden presentarse fiebre, irritabilidad, aletargamiento y síntomas de deshidratación, como llanto sin lágrimas.

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El funcionario exhortó a la población a buscar atención médica ante cualquiera de estos síntomas y evitar la automedicación. También recomendó utilizar ropa ligera, reducir la exposición al sol durante las horas de mayor radiación y, en el caso de los adultos mayores, usar gorras, sombreros o lentes para protegerse.

Además, advirtió sobre el aumento de enfermedades gastrointestinales durante esta temporada. Para disminuir riesgos, pidió mantener medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos antes de comer y después de ir al baño, así como evitar el consumo de alimentos preparados en la vía pública.

Riveroll Duarte informó que la Dirección de Salud Pública Municipal brinda atención a personas con malestares estomacales o afectaciones relacionadas con el calor. Las instalaciones se ubican en avenida Ocampo 1167 Oriente, colonia Segundo de Cobián Centro, con horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Para mayor información, está disponible el teléfono 871 500 7200.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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