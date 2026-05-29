Saltillo y Múzquiz, a la cabeza en casos de gusano barrenador

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), General Cepeda suma tres casos, mientras que Arteaga, Monclova, Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan de Sabinas y Zaragoza reportan uno cada uno.

Al corte de este viernes 29 de mayo, Coahuila acumula 19 casos activos de gusano barrenador, con Saltillo y Múzquiz como los municipios con mayor número de contagios, al registrar cinco casos cada uno.

La distribución de los contagios mantiene a Coahuila bajo vigilancia epidemiológica, al tratarse de la entidad con casos más cercanos a la frontera con Estados Unidos.

PANORAMA NACIONAL

A nivel nacional, SENASICA reporta 2 mil 98 casos. La mayor incidencia se concentra en ganado bovino, con 958 casos, seguido de caninos, con 713. Además, se han registrado afectaciones en 123 equinos, 13 felinos y 26 personas.

Las autoridades explican que la infección inicia cuando una mosca deposita huevecillos en heridas frescas o mucosas de animales y humanos. Una sola hembra puede producir alrededor de 3 mil huevecillos en tres días y desplazarse entre 10 y 20 kilómetros.

MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y RIESGOS

Entre los principales signos de alerta se encuentran el movimiento de larvas dentro de la herida, el crecimiento acelerado de la lesión y molestias generales en los animales. También puede presentarse pérdida de apetito, disminución en la producción e infestaciones en ombligos de recién nacidos y áreas genitales de las hembras.