Saltillo y Múzquiz, a la cabeza en casos de gusano barrenador

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Coahuila
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    Saltillo y Múzquiz, a la cabeza en casos de gusano barrenador
    oahuila mantiene monitoreo permanente ante la presencia de casos de gusano barrenador en distintas regiones del estado, principalmente en ganado. CORTESÍA

La entidad acumula 19 contagios activos y se mantiene como el punto más cercano a la frontera de Estados Unidos con presencia de la plaga

Al corte de este viernes 29 de mayo, Coahuila acumula 19 casos activos de gusano barrenador, con Saltillo y Múzquiz como los municipios con mayor número de contagios, al registrar cinco casos cada uno.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), General Cepeda suma tres casos, mientras que Arteaga, Monclova, Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan de Sabinas y Zaragoza reportan uno cada uno.

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La distribución de los contagios mantiene a Coahuila bajo vigilancia epidemiológica, al tratarse de la entidad con casos más cercanos a la frontera con Estados Unidos.

PANORAMA NACIONAL

A nivel nacional, SENASICA reporta 2 mil 98 casos. La mayor incidencia se concentra en ganado bovino, con 958 casos, seguido de caninos, con 713. Además, se han registrado afectaciones en 123 equinos, 13 felinos y 26 personas.

Las autoridades explican que la infección inicia cuando una mosca deposita huevecillos en heridas frescas o mucosas de animales y humanos. Una sola hembra puede producir alrededor de 3 mil huevecillos en tres días y desplazarse entre 10 y 20 kilómetros.

MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y RIESGOS

Entre los principales signos de alerta se encuentran el movimiento de larvas dentro de la herida, el crecimiento acelerado de la lesión y molestias generales en los animales. También puede presentarse pérdida de apetito, disminución en la producción e infestaciones en ombligos de recién nacidos y áreas genitales de las hembras.

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SENASICA advirtió que, sin atención oportuna, la muerte de un animal puede ocurrir entre siete y 14 días después de la infestación. En el caso de las personas, recomendó acudir de inmediato a recibir atención médica ante cualquier sospecha.

Las autoridades federales exhortaron a productores y ciudadanía a revisar constantemente a los animales, mantener limpias las heridas y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso para contener la propagación de la plaga.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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