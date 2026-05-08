Refuerzan vigilancia conjunta entre Ramos Arizpe y Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Operativos intermunicipales han permitido detenciones relacionadas con robo y otros delitos, aseguró el alcalde
RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los rondines de vigilancia entre Ramos Arizpe y Saltillo se han intensificado tras la reciente reunión de seguridad, con el objetivo de reforzar la cobertura regional.
Explicó que la evaluación en materia de seguridad se realiza de manera conurbada, por lo que corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen coordinación en entradas y salidas de ambas ciudades.
“Las mismas unidades de Saltillo vienen aquí a Ramos Arizpe, las de aquí de Ramos van a Saltillo porque se califica la seguridad conforme a la región Ramos-Saltillo”, señaló.
El edil aseguró que estos operativos han permitido detener a personas relacionadas con robos y otras actividades ilícitas que afectan el patrimonio de la ciudadanía.
“Hemos detenido muchas personas que no quieren a Ramos Arizpe; ellos hacen mal uso o hacen robo, o están en desacuerdo con el crecimiento”, expresó.
Finalmente, afirmó que las autoridades continuarán con estas acciones para mantener condiciones de orden y seguridad en la región.