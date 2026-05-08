Refuerzan vigilancia conjunta entre Ramos Arizpe y Saltillo

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Coahuila
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    Refuerzan vigilancia conjunta entre Ramos Arizpe y Saltillo
    Corporaciones de seguridad en Ramos Arizpe y Saltillo mantienen operativos conjuntos en la región. ARCHIVO

Operativos intermunicipales han permitido detenciones relacionadas con robo y otros delitos, aseguró el alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los rondines de vigilancia entre Ramos Arizpe y Saltillo se han intensificado tras la reciente reunión de seguridad, con el objetivo de reforzar la cobertura regional.

Explicó que la evaluación en materia de seguridad se realiza de manera conurbada, por lo que corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen coordinación en entradas y salidas de ambas ciudades.

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“Las mismas unidades de Saltillo vienen aquí a Ramos Arizpe, las de aquí de Ramos van a Saltillo porque se califica la seguridad conforme a la región Ramos-Saltillo”, señaló.

El edil aseguró que estos operativos han permitido detener a personas relacionadas con robos y otras actividades ilícitas que afectan el patrimonio de la ciudadanía.

“Hemos detenido muchas personas que no quieren a Ramos Arizpe; ellos hacen mal uso o hacen robo, o están en desacuerdo con el crecimiento”, expresó.

Finalmente, afirmó que las autoridades continuarán con estas acciones para mantener condiciones de orden y seguridad en la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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