Refuerzan vigilancia conjunta entre Ramos Arizpe y Saltillo

Explicó que la evaluación en materia de seguridad se realiza de manera conurbada, por lo que corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen coordinación en entradas y salidas de ambas ciudades.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los rondines de vigilancia entre Ramos Arizpe y Saltillo se han intensificado tras la reciente reunión de seguridad, con el objetivo de reforzar la cobertura regional.

“Las mismas unidades de Saltillo vienen aquí a Ramos Arizpe, las de aquí de Ramos van a Saltillo porque se califica la seguridad conforme a la región Ramos-Saltillo”, señaló.

El edil aseguró que estos operativos han permitido detener a personas relacionadas con robos y otras actividades ilícitas que afectan el patrimonio de la ciudadanía.

“Hemos detenido muchas personas que no quieren a Ramos Arizpe; ellos hacen mal uso o hacen robo, o están en desacuerdo con el crecimiento”, expresó.

Finalmente, afirmó que las autoridades continuarán con estas acciones para mantener condiciones de orden y seguridad en la región.