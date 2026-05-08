Destaca Tomás Gutiérrez llegada de inversiones a Ramos Arizpe

Durante el evento, el edil señaló que la apertura generará más de 100 empleos directos, lo que, dijo, refleja la confianza de empresarios en el crecimiento del municipio.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la inauguración de una nueva sucursal ferretera y aseguró que Ramos Arizpe se mantiene como un municipio atractivo para la inversión debido a las condiciones de seguridad y estabilidad en la región.

“Van a tener más de 100 personas trabajando en su grupo y eso da una certidumbre aquí a Ramos Arizpe, que sigue creciendo y fortaleciéndose como un lugar donde puedes venir a invertir”, expresó.

Gutiérrez Merino afirmó que, pese al contexto económico nacional y factores como el aumento en combustibles y aranceles, inversionistas continúan apostando por esta ciudad para instalar y expandir sus negocios.

“Aunque tengamos una recesión a nivel nacional y problemas con el alto valor de la gasolina, del diésel y los aranceles, las personas buscan dónde invertir y buscan los mejores lugares, como Ramos Arizpe”, comentó.

Agregó que recientemente una publicación especializada en negocios reconoció al municipio por sus condiciones para la inversión, así como por la seguridad que, aseguró, prevalece en la región.

Sobre el sector industrial, sostuvo que los parques industriales permanecen estables y en consolidación. También descartó la salida de empresas y afirmó que empresarios locales continúan reorganizando y fortaleciendo sus operaciones.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración para mejorar servicios básicos y mantener condiciones que permitan atraer nuevas inversiones al municipio.