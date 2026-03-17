Coahuila, décimo en abandono escolar en nivel Medio Superior

Coahuila se posiciona en el décimo lugar nacional en deserción escolar en el nivel Medio Superior, de acuerdo con cifras del Sistema Educativo Nacional correspondientes al ciclo 2024-2025, elaboradas por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Este nivel, que comprende Bachillerato y formación técnica profesional, presenta una tasa de abandono del 11.6 por ciento en la entidad, cifra que supera la media nacional de 11.3 por ciento. En el ranking nacional, la lista es encabezada por Ciudad de México (14.8%), seguida de Morelos (13.7%) y Guanajuato (13.3%), mientras que Coahuila comparte posición número 10 con Baja California e Hidalgo.

PRESIÓN ECONÓMICA IMPULSA SALIDA DE LAS AULAS El fenómeno no puede entenderse sin considerar el contexto socioeconómico. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI señalan que más de 71 mil jóvenes coahuilenses entre 15 y 19 años se encuentran actualmente trabajando, lo que representa cerca de uno de cada 4 adolescentes en ese rango de edad. Esta inserción temprana en el mercado laboral, en muchos casos motivada por la necesidad económica, se traduce en una interrupción de las trayectorias educativas y contribuye al incremento del abandono escolar. Durante el ciclo 2024-2025, la entidad registró una pérdida aproximada del 28.5 por ciento de su matrícula en este nivel, una caída que rebasa incluso los indicadores nacionales. BRECHAS ESTRUCTURALES EN COBERTURA EDUCATIVA En cuanto a la composición de la matrícula, las mujeres representan el 51.54 por ciento del total de estudiantes en educación Media Superior (69 mil 189 alumnas), mientras que los hombres concentran el 48.46 por ciento (65 mil 058 alumnos).

La mayoría de los estudiantes, el 72.78 por ciento, cursa sus estudios en instituciones públicas, frente a un 27.22 por ciento en el sector privado, lo que refleja la alta dependencia del sistema estatal para garantizar el acceso educativo. Aunado a ello, Coahuila figura entre las entidades con mayor proporción de población que no ha concluido el Bachillerato. El 36.1 por ciento de sus habitantes mayores de 20 años carece de este nivel educativo, lo que equivale a más de 739 mil personas. Este rezago es solo superado en la región norte por Nuevo León, que registra un 38.6 por ciento. El comportamiento regional evidencia una concentración del rezago educativo en el norte del País, donde estados como Durango y Zacatecas también presentan altos porcentajes de población sin estudios de nivel medio superior.

Publicidad

Temas

Educación estudiantes Escuelas

Organizaciones

INEGI

