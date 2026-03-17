En Piedras Negras no se han detectado casos de rickettsiosis: Salud Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De los cuatro casos confirmados de rickettsia en Coahuila, ninguno corresponde a la región norte, informó Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 de la Secretaría de Salud estatal. La semana pasada se confirmó, mediante pruebas de laboratorio, que un paciente fallecido en el municipio de Frontera dio positivo a rickettsia. Este municipio se ubica en la región centro de Coahuila, a unas dos horas de distancia de Piedras Negras.

Belloc Sandoval explicó que la detección oportuna depende en gran medida de que los pacientes informen a los médicos sobre antecedentes de mordedura de garrapata, especialmente si presentan síntomas como fiebre difícil de controlar, dolor abdominal intenso o malestar general, que en ocasiones puede confundirse con un resfriado. “No todas las garrapatas transmiten rickettsiosis, pero es fundamental que los médicos interroguen y que los pacientes refieran ese antecedente”, puntualizó. El epidemiólogo detalló que, una vez notificado un caso probable, se realizan acciones inmediatas en el hogar: fumigación, búsqueda de garrapatas y envío de muestras a laboratorio para confirmar si están infectadas. También subrayó la importancia de las denuncias de escuelas o espacios públicos donde puedan existir criaderos, ya que se requiere la colaboración de los municipios para mantener áreas limpias y seguras.

Finalmente, destacó que la prevención no solo depende de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Mantener patios limpios, césped corto y un adecuado control de las mascotas es esencial para reducir el riesgo de garrapatas. La higiene en los animales —baños regulares, desparasitación y visitas al veterinario—, junto con la limpieza de los espacios domésticos, son medidas clave para proteger la salud de las familias y evitar la propagación de enfermedades.

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