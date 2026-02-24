Refuerzan vigilancia en brechas y filtros de Ramos Arizpe, tras hechos de violencia em el País

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó los operativos de seguridad en sus límites territoriales y zonas rurales tras los hechos violentos registrados recientemente en otras entidades del País.

Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, confirmó que desde el pasado domingo se intensificó la presencia de cuerpos policiacos en los filtros de entrada y en las brechas del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Tendrán fin de semana largo alumnos de educación básica en Coahuila

“En los filtros del municipio de Ramos se hicieron recorridos, tanto por la carretera 40 como por la carretera 57; también en el penal de Mesillas se refuerza la presencia”, explicó González Farías.

El funcionario destacó que, pese a la alerta, la vida cotidiana de los ciudadanos no se ha visto afectada, atribuyendo la estabilidad a la coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad estatal.

“La vida cotidiana de nuestra gente siguió tal cual, no se vio trastocada de ninguna manera gracias a los trabajos que se vienen haciendo ya de años por parte del Gobierno del Estado”, afirmó.

González Farías puntualizó que el despliegue es una medida preventiva necesaria para evitar cualquier imprevisto o incursión de grupos delictivos a través de las rutas colindantes con otros estados.

“Fue necesario, para evitar cualquier imprevisto, pues reforzar la presencia de nuestros cuerpos de seguridad, pero afortunadamente sin incidencia alguna”, concluyó el secretario sobre el saldo de los operativos.