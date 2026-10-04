Refuerzan vigilancia en límites de Ramos Arizpe con Nuevo León

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    Refuerzan vigilancia en límites de Ramos Arizpe con Nuevo León
    Los recorridos se concentran en carreteras, accesos y puntos estratégicos del municipio. CORTESÍA

El operativo se realiza en coordinación con el Gobierno de Coahuila y fuerzas federales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó los recorridos de vigilancia en los límites con Nuevo León, mediante un operativo coordinado con el Gobierno de Coahuila y fuerzas federales, como parte de la estrategia permanente para mantener las condiciones de seguridad en el municipio.

En estas acciones participan elementos de la Policía Estatal de Coahuila, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes mantienen rondines preventivos en puntos estratégicos, principalmente en carreteras, accesos y zonas limítrofes con la entidad vecina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/activan-vigilancia-permanente-en-zonas-de-riesgo-por-lluvias-en-ramos-arizpe-NB23880278

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este despliegue forma parte de la estrategia de seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la prevención del delito y la presencia permanente de las corporaciones.

“En Ramos Arizpe trabajamos todos los días en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y nuestra Policía Municipal. La seguridad no se descuida; mantenemos presencia, recorridos y coordinación permanente para cuidar a nuestra gente y conservar las condiciones de tranquilidad de nuestro municipio”, señaló.

$!Los operativos abarcan tanto la zona urbana como los sectores rurales y las áreas estratégicas del municipio.
Los operativos abarcan tanto la zona urbana como los sectores rurales y las áreas estratégicas del municipio. CORTESÍA

El Gobierno Municipal indicó que la Policía Municipal mantiene comunicación y coordinación operativa con la Secretaría de Marina y la Policía Estatal para fortalecer las tareas de prevención y vigilancia tanto en la zona urbana como en los sectores rurales y otros puntos estratégicos del territorio municipal.

La presencia conjunta busca reforzar la seguridad en las principales vías de acceso y salida de Ramos Arizpe, con especial atención en la zona colindante con Nuevo León, donde los recorridos preventivos forman parte de las acciones permanentes para preservar la tranquilidad de la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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