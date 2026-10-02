Activan vigilancia permanente en zonas de riesgo por lluvias en Ramos Arizpe

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    Activan vigilancia permanente en zonas de riesgo por lluvias en Ramos Arizpe
    Refuerzan prevención en Ramos Arizpe ante pronóstico de lluvias. CORTESÍA

Mantienen vigilancia permanente en puntos de riesgo de la zona urbana y rural del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante las lluvias registradas y el pronóstico de nuevas precipitaciones para los próximos días, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó las acciones preventivas mediante la limpieza y monitoreo de canales, rejillas pluviales y pasos de agua, además de mantener vigilancia permanente en puntos de riesgo de la zona urbana y rural.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que cuadrillas de Servicios Primarios realizan trabajos de revisión y limpieza de la infraestructura pluvial, con el objetivo de reducir riesgos de taponamientos y acumulaciones de agua, principalmente en sectores donde las condiciones del terreno generan escurrimientos importantes durante las precipitaciones.

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Entre los puntos atendidos y monitoreados se encuentran los canales y pasos de agua de Parajes de los Pinos, El Mirador, Villa Sol, El Escorial y Santa Luz Analco, así como el arroyo La Encantada y sectores de las calles Alberto Castro y Antonio Flores Castro.

Gutiérrez Merino señaló que las distintas áreas municipales tienen identificados los sitios que requieren mayor atención y mantienen una coordinación para actuar antes y durante los periodos de lluvia.

“Ya tenemos identificadas las zonas donde hay canales, alcantarillas y por donde sabemos que baja una cantidad importante de agua. Estamos preparados para actuar rápidamente, colocar bordos o barricadas y desviar el agua cuando sea necesario para evitar afectaciones”, señaló.

El alcalde agregó que la vigilancia también se mantiene en los caminos rurales, especialmente en aquellos puntos donde los cauces pueden incrementar rápidamente su nivel y representar un riesgo para las personas que intenten cruzarlos.Mantienen monitoreo en puntos de riesgo.

$!Parajes de los Pinos, El Mirador, Villa Sol, El Escorial y Santa Luz Analco se encuentran entre los sectores monitoreados.
Parajes de los Pinos, El Mirador, Villa Sol, El Escorial y Santa Luz Analco se encuentran entre los sectores monitoreados. CORTESÍA

El presidente municipal explicó que elementos de Protección Civil y la Policía Municipal mantienen comunicación y presencia en los puntos identificados como de riesgo, mientras que los protocolos de prevención pueden activarse incluso cuando las lluvias intensas se registran en Saltillo, debido a que los escurrimientos posteriormente llegan al territorio de Ramos Arizpe.

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“Sabemos que cuando llueve fuerte en Saltillo o aquí en Ramos va a bajar mucha agua. Protección Civil y la Policía están pendientes para cerrar los pasos cuando sea necesario. Lo más importante es que la gente no se exponga y evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo una vida”, expresó.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población a respetar los cierres preventivos, evitar cruzar corrientes de agua y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúen las condiciones de lluvia.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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