Refuerzan vigilancia forestal en Coahuila durante Semana Santa

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Refuerzan vigilancia forestal en Coahuila durante Semana Santa
    Brigadistas y voluntarios realizan labores de vigilancia en accesos a zonas naturales. CORTESÍA

Más de 400 brigadistas participan en estrategia preventiva con filtros, monitoreo y orientación para evitar siniestros en zonas naturales

Con un despliegue de más de 400 brigadistas, el Gobierno de Coahuila intensificó el operativo vacacional para prevenir incendios forestales, mediante acciones de supervisión, orientación y control en áreas boscosas y puntos turísticos.

A través de la Secretaría de Medio Ambiente, personal especializado realiza recorridos constantes y brinda apoyo en filtros informativos instalados en accesos estratégicos, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada.

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COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN EN CAMPO

Los filtros funcionan bajo un esquema interinstitucional con la participación de dependencias federales, estatales, organizaciones civiles y ayuntamientos, además de más de 100 estudiantes de diversas universidades que colaboran en labores de monitoreo y concientización.

En estos puntos se ofrece información directa a visitantes sobre medidas preventivas, protocolos de reporte y la importancia de mantener conductas responsables en espacios naturales. También se distribuye material informativo para reforzar la cultura de cuidado ambiental.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar los filtros de inspección, seguir indicaciones del personal y evitar prácticas de riesgo como ingresar con carbón, encender fogatas o arrojar colillas de cigarro.

$!Filtros informativos orientan a visitantes para prevenir incendios forestales.
Filtros informativos orientan a visitantes para prevenir incendios forestales. CORTESÍA

El subsecretario René Medina subrayó que la prevención es fundamental para proteger el entorno natural, al destacar que el éxito del operativo depende también de la participación ciudadana.

Por su parte, la secretaria Diana Susana Estens enfatizó la importancia de la vigilancia permanente y la coordinación entre instituciones para mantener la seguridad en estas zonas.

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Durante el resto del periodo vacacional, continuarán las visitas de supervisión a los distintos puntos instalados, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y fortalecer la respuesta ante cualquier eventualidad.

Estas acciones forman parte de una estrategia continua para proteger las áreas forestales del estado, priorizando la prevención, la información oportuna y la atención inmediata.

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