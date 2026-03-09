Instalan en Saltillo el primer Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes
Este consejo funcionará como órgano de consulta y participación ciudadana en temas de bienestar animal
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomó protesta a las y los integrantes del primer Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes, órgano que tendrá como objetivo fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas relacionadas con la protección y atención de los animales.
Durante el evento, el presidente municipal reafirmó el compromiso de su administración con el bienestar animal y destacó la importancia de contar con un espacio de consulta que permita generar propuestas y opiniones sobre los programas municipales en esta materia.
“Hoy instalamos por primera vez en Saltillo este Consejo Ciudadano, un órgano de consulta y participación ciudadana para opinar y proponer sobre los proyectos y programas que realiza el Municipio en materia de seres sintientes”, expresó.
Acompañado por la secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Diana Susana Estens de la Garza, el alcalde subrayó que los avances en este tema han sido posibles gracias al trabajo coordinado con asociaciones civiles, voluntarios, rescatistas, estudiantes, familias adoptantes y clínicas veterinarias.
Entre los logros mencionó la creación de la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes, así como la implementación de un nuevo reglamento municipal que reconoce a los animales como seres sintientes y que dio origen a este Consejo.
“Además del nuevo reglamento que reconoce a los seres sintientes y da origen a este Consejo; instalaciones con quirófano equipado y atención médica segura; más de 500 adopciones; cerca de mil 500 esterilizaciones y 7 mil vacunas antirrábicas; así como más de 12 mil desparasitaciones y 4 mil 500 baños garrapaticidas”, refirió el alcalde.
Por su parte, Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicó que entre las facultades del Consejo se encuentran proponer campañas de protección animal, así como programas de vacunación y esterilización.
Asimismo, el organismo podrá recomendar medidas y estrategias para prevenir el maltrato animal, contribuir al funcionamiento del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes y emitir lineamientos que fortalezcan la operación de la Unidad encargada de esta área.
El Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes está integrado por los médicos veterinarios zootecnistas Jesús Humberto Baca Rodríguez y Prudencia Elsa Garza Martínez, así como por María Susana Cárdenas Ramos, Zulema Yazmín Martínez Gámez y Bessy de las Fuentes Nelson, integrantes de distintas asociaciones civiles.
Por parte del Ayuntamiento de Saltillo participan Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Daniela Ros Rodríguez, titular de la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes; y Jessica Martínez Terrazas, coordinadora de la Policía Ambiental, además de la secretaria de Medio Ambiente en Coahuila.
También forman parte las regidoras Amal Lizzet Esper Serur, Blanca Esthela Herrera Paisano y María de Jesús Martínez López, presidenta, secretaria e integrante, respectivamente, de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Cabildo de Saltillo.