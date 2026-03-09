Instalan en Saltillo el primer Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomó protesta a las y los integrantes del primer Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes, órgano que tendrá como objetivo fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas relacionadas con la protección y atención de los animales.

Durante el evento, el presidente municipal reafirmó el compromiso de su administración con el bienestar animal y destacó la importancia de contar con un espacio de consulta que permita generar propuestas y opiniones sobre los programas municipales en esta materia.

“Hoy instalamos por primera vez en Saltillo este Consejo Ciudadano, un órgano de consulta y participación ciudadana para opinar y proponer sobre los proyectos y programas que realiza el Municipio en materia de seres sintientes”, expresó.

Acompañado por la secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Diana Susana Estens de la Garza, el alcalde subrayó que los avances en este tema han sido posibles gracias al trabajo coordinado con asociaciones civiles, voluntarios, rescatistas, estudiantes, familias adoptantes y clínicas veterinarias.

Entre los logros mencionó la creación de la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes, así como la implementación de un nuevo reglamento municipal que reconoce a los animales como seres sintientes y que dio origen a este Consejo.