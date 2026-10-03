Refuerzan vigilancia y limpieza de canales ante pronóstico de lluvias en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Refuerzan vigilancia y limpieza de canales ante pronóstico de lluvias en Ramos Arizpe
    Cuadrillas de Servicios Primarios realizan recorridos de supervisión y limpieza en canales y rejillas pluviales de Ramos Arizpe ante el pronóstico de lluvias. CORTESÍA

Cuadrillas municipales supervisan arroyos, rejillas y pasos de agua; autoridades piden evitar tirar basura y cruzar zonas inundadas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante las lluvias registradas en la región y el pronóstico de nuevas precipitaciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene recorridos de vigilancia y labores de limpieza en canales, rejillas pluviales y pasos de agua para reducir riesgos de encharcamientos y obstrucciones.

A través de la Dirección de Servicios Primarios, las cuadrillas municipales supervisan puntos que requieren atención durante las precipitaciones, además de retirar residuos y materiales que puedan impedir el flujo del agua.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las dependencias municipales mantienen coordinación y seguimiento de las condiciones meteorológicas para atender de manera preventiva las zonas vulnerables y responder a los reportes de la población.

“Seguimos atentos y trabajando de manera preventiva. Tenemos personal monitoreando los puntos que sabemos que requieren mayor vigilancia durante las lluvias; la indicación es mantener los canales y pasos de agua libres y atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para las familias”, señaló.

$!El arroyo La Encantada y los canales de distintos sectores del municipio permanecen bajo vigilancia para prevenir obstrucciones y acumulaciones de agua
El arroyo La Encantada y los canales de distintos sectores del municipio permanecen bajo vigilancia para prevenir obstrucciones y acumulaciones de agua CORTESÍA

El secretario de Servicios Primarios, Édgar Tamez Garza, detalló que la vigilancia comprende los canales de Parajes de los Pinos, El Mirador, Villa Sol, El Escorial y Santa Luz Analco, así como el arroyo La Encantada y sectores de las calles Alberto Castro y Antonio Flores Castro.

Las labores incluyen la limpieza de infraestructura pluvial y el retiro de desechos acumulados, particularmente en sitios donde la presencia de basura puede dificultar el desalojo natural del agua.

PIDEN EVITAR CRUCES EN ZONAS INUNDADAS

El Gobierno Municipal exhortó a la población a no arrojar basura en calles, canales y arroyos, debido a que los residuos pueden obstruir el drenaje pluvial y aumentar el riesgo de acumulaciones de agua.

$!Autoridades municipales exhortan a la población a no arrojar basura en la vía pública ni intentar cruzar corrientes de agua durante las precipitaciones.
Autoridades municipales exhortan a la población a no arrojar basura en la vía pública ni intentar cruzar corrientes de agua durante las precipitaciones. CORTESÍA

También pidió evitar cruzar corrientes o zonas inundadas durante lluvias intensas, ante el peligro que representan para peatones y automovilistas.

Para reportar una emergencia, está disponible el número 911. En caso de requerir atención por servicios municipales, la ciudadanía puede comunicarse con Ramos Atiende, mediante WhatsApp al 844 451 6276, con servicio las 24 horas.

Las áreas de Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública y Servicios Primarios continuarán con el monitoreo y la atención de reportes mientras persistan las condiciones de lluvia.

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