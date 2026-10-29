Así luce la escultura de oso del Magno Altar del Parque Las Maravillas en Saltillo

Una escultura monumental de un oso, creada a partir de piezas de acero que parecen flotar en el espacio, será uno de los atractivos del magno Altar de Muertos que se instalará este 31 de octubre en el Parque Las Maravillas, en Saltillo. La obra, cuya apariencia cambia según el ángulo desde el que se observe, apuesta por la anamorfosis y el arte perceptivo para convertir una estructura metálica abierta en una figura reconocible. A simple vista, sus componentes pueden parecer fragmentos dispersos; sin embargo, al colocarse en un punto de observación específico, las piezas se alinean visualmente hasta revelar la silueta del animal.

Un video compartido por Ivonne Orozco muestra cómo luce la escultura, que combina diseño contemporáneo, ingeniería y creatividad para ofrecer una experiencia visual distinta a los visitantes del altar. LA ESCULTURA COBRA FORMA ANTE LOS OJOS La pieza fue desarrollada por Palú Arte en Metal, firma fundada por Paulina González Gutiérrez y Luis Horacio Salmón Torres, quienes combinan sus conocimientos artísticos, geométricos y estructurales para explorar nuevas posibilidades de la escultura metálica. La obra destaca por su construcción tridimensional abierta, en la que el acero no se concentra en una masa sólida, sino que se distribuye en múltiples elementos calculados para formar una imagen mediante la perspectiva.

Esta técnica, conocida como anamorfosis, aprovecha la posición del observador para modificar la manera en que se percibe una figura. De frente o desde un costado, el oso puede parecer una composición abstracta; desde el punto focal adecuado, su imagen adquiere continuidad y definición. El efecto también depende de la luz, las sombras y el entorno. Desde determinados ángulos, las piezas metálicas parecen desvanecerse en el paisaje, como si la escultura perdiera parte de su materialidad. GEOMETRÍA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA DETRÁS DEL OSO La creación de esta figura requiere mucho más que unir piezas de metal. Su diseño incorpora geometría paramétrica, una metodología que utiliza relaciones matemáticas y herramientas digitales para distribuir y controlar los componentes de la estructura. En el proceso intervienen proporciones, ángulos, transformaciones y patrones geométricos, además de cálculos de equilibrio, resistencia y distribución de cargas para garantizar la estabilidad de la pieza. El vacío también forma parte esencial del diseño. Los espacios entre los elementos metálicos no son simples huecos, sino componentes que permiten construir visualmente la silueta y generar diferentes efectos según la perspectiva. Con esta combinación de arte, ciencia y tecnología, Palú busca demostrar que materiales tradicionalmente asociados con la rigidez y el peso pueden convertirse en estructuras visualmente ligeras, capaces de dialogar con el espacio que las rodea.

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PALÚ ARTE EN METAL, APUESTA POR OBRAS MONUMENTALES La propuesta artística de Paulina González Gutiérrez y Luis Horacio Salmón Torres se distingue por el uso de acero, acero inoxidable y aluminio, así como por la exploración de técnicas poligonales, laminadas y paramétricas. Su trabajo integra métodos tradicionales de manipulación de metales con herramientas de diseño digital para crear piezas en las que las líneas, los planos y los espacios vacíos tienen un papel central. La firma también ha colaborado en proyectos con artistas como Enrique Cabrera y actualmente explora nuevas posibilidades de producción a gran escala. El oso, de cuatro metros de altura, representa una de sus apuestas más ambiciosas por las dimensiones y la complejidad de su estructura abierta. Sus creadores incluso analizan la posibilidad de documentarlo oficialmente dentro de una categoría de récord internacional, aunque esta opción se encuentra en fase de exploración.

La escultura se incorporará al magno Altar de Muertos del Parque Las Maravillas, cuya instalación está prevista para este 31 de octubre. La ofrenda monumental del Parque Las Maravillas se instalará del 31 de octubre al 2 de noviembre, con entrada gratuita, música, danza y más Su presencia sumará una propuesta de arte contemporáneo a las actividades conmemorativas del Día de Muertos y ofrecerá a los visitantes una experiencia en la que la percepción, la geometría y el metal se combinan para dar vida a una figura monumental.